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Полиция попросила велосипедистов быть особо осторожными на дорогах

Шеф полиции Таланга попросил велосипедистов проявлять повышенную осторожность при передвижении по дорогам общего пользования после того, как гражданин Италии попал в ДТП на шоссе Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне. При этом, согласно первым выводам полиции, вины итальянца в аварии не было.

Новости Пхукета

14 Мая 2019, 05:01 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как писали «Новости Пхукета» ранее, полиция Таланга получила сообщение о ДТП с участием велосипедиста около 6:00 утра 12 мая. Инцидент произошел в районе храма Wat Tha Ruea и одноименной школы к югу от памятника Героиням.

Лейтенант полиции Супхон Муангкай рассказал корреспонденту издания, что группа велосипедистов направлялась в сторону памятника, двигаясь в крайней левой полосе. В районе храма в данную полосу начал перестраиваться автомобиль Nissan Almera под управлением гражданина Таиланда Плерна Пукто. Автомобиль задел велосипед итальянца Маурицио Солароли, что привело к падению. Серьезных травм господин Солароли не получил, помощь медиков мужчине не потребовалась.

«Предварительное расследование указывает на то, что господин Пукто управлял автомобилем без надлежащей осторожности. Водителя доставили в больницу Thalang Hospital для медицинского освидетельствования», – заявил лейтенант Муангкай.

«Я призываю велосипедистов быть особенно осторожными на дорогах. Движение нужно осуществлять по левой стороне проезжей части. Во время езды необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, а велосипеды должны быть оснащены габаритными огнями, чтобы водители могли вас видеть», – добавил шеф полиции Таланга полковник Тирават Лиамсуван.

 

 

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