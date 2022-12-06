Полиция подтвердила реальность рассылаемых водителям новых «электронных штрафов»

Королевская полиция Таиланда (RTP) официально подтвердила, что система «электронный штраф», действительно, уже запущена и работает с мая. Получаемые водителями уведомления о штрафах нового образца – реальные требования правоохранителей, а не уловка мошенников. Сами новые уведомления выглядят похоже на кассовые чеки из супермаркетов, да и печатаются устройствами, похожими на мобильные кассовые терминалы, а оплачивать штраф предлагается через QR-код.

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Тайская полиция в лице своего официального представителям генерал-майора Ачайона Крайтхонга опубликовала подтверждение реальности новых уведомлений о штрафах в понедельник, 5 декабря, пишет Bangkok Post.

Этому предшествовал инцидент в социальных сетях, связанный с именем профессора Университета Чулалонгкорна Тхиравата Хемачудху, который опубликовал на своей странице в Facebook фото квитанции нового образца и написал: «Если увидите такое уведомление о штрафе на стекле своей машины – ни в коем случае не сканируйте [QR-код]. Это фейк».

В ответ генерал-майор Крайтхонг заявил через официальную страницу полиции в Facebook, что опубликованное ученым уведомление – отнюдь не подделка, а законное извещение о том, что человек должен оплатить штраф за нарушение ПДД. Сделать это можно через банковское приложение, для чего на бумаге имеется QR-код. Второй код предназначен для поиска конкретного штрафа в онлайновой базе данных RTP.

Генерал пояснил, что полиция запустила систему «электронный штраф» еще в мае. Извещения выписываются через специальные портативные устройства, с установленным на них программным обеспечение Police Ticket Management (PTM). Новые машинки, которые можно увидеть на фото с полицейской пресс-конференции 1 декабря, посвященной балльной системе штрафов, позволяют печатать уведомления на месте.

В извещении, которое полиция, видимо, может просто оставить на лобовом стекле автомобиля нарушителя, указывается дата, время и место нарушения ПДД; номерные знаки машины; номер водительского удостоверения предполагаемого нарушителя; размер штрафа; имя полицейского, выписавшего штраф.

Таким образом, у полиции сейчас есть три типа квитанций:

Обычная квитанция, заполняемая сотрудником от руки;

Электронная квитанция нового образца;

Квитанция для рассылки по почте при фиксакции нарушения камерами.

В случае фиксации нарушения без непосредственного общения полицейского и водителя уведомление получает человек, числящийся владельцем транспортного средства, на котором было совершено нарушение. Ранее владельцы прокатов автомобилей и мотоцкилов пытались обратить внимание полиции на то, что это может приводить к рассылке уведомлений не тем людям.