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Полиция Пхукета задержала трех человек за хранение наркотиков

Полиция Саку отчиталась о задержании трех граждан Таиланда за незаконное хранение наркотических средств первой категории.

Новости Пхукета

25 Октября 2018, 10:44 AM
Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

Как рассказал заместитель начальника полиции Саку Урумпорн Кундетсумрит, все три задержания были проведены во вторник, 23 октября.

Первые двое подозреваемых – 25-летний Чайан Сринаун и 37-летний Адирег Мансеп – были задержаны в мангровых зарослях в северной части острова. Полиция изъяла у задержанных, за которыми некоторое время велась слежка, самодельный пистолет с боеприпасами, 990 таблеток метамфетамина (яба) и 24,35 г наркотика в кристаллической форме (яба-айс). Обоим предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории, Чайану Сринауну дополнительно были предъявлены обвинения в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В тот же день полицией Саку был задержан 30-летний Чайот Сакунтаб. Подполковник Кундетсумрит не уточнил, где именно было произведено задержание, но отметил, что у подозреваемого изъяли 199 таблеток ябы и некое количество яба-айс. Дело было возбуждено по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории При этом подполковник Кундетсумрит добавил, что задержанный также уже находился в розыске по делу о незаконном хранении оружия.

 

 

 

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