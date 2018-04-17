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Полиция Пхукета задержала похитителя нижнего белья

Пхукетские правоохранители задержали мужчину, промышлявшего кражами женского нижнего белья на продажу.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Апреля 2018 16:40:19

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказали представители полицейского участка Чернг-Талей, разыскиваемого за серию краж Виру Джампаду удалось задержать после того, как он пошел на дело без маски и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчину задержали в Сонкгран – 13 апреля – в доме на Soi Bang Tao 12. При этом не менее десятка краж он также совершил именно в этом районе.

Полиция сообщила, что преступник, по его собственным словам, воровал женское белье на продажу. Его клиентами были другие мужчинаы, приобретавшие ношеное женское белье «для личного удовольствия». Во всяком случае, так объяснили мотивы вора в полиции.

В полицейском участке Чернг-Талей  также отметили, что установить количество совершенных Вирой краж не представляется возможным, поскольку многие женщины просто не заявляли в полицию о пропаже предметов интимного гардероба.

 

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