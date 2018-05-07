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Полиция Пхукета вышла на распространителей наркотиков в соцсетях

Правоохранительные органы задержали двоих наркоторговцев, один из которых признался, что заказывал товар через социальные сети.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Мая 2018 12:42:54

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В субботу, 5 мая, полиция Пхукета сообщила о задержании двух наркоторговцев, которые могут вывести следствие на лиц, занимающихся распространением наркотиков через интернет.

Как сообщила полиция на пресс-конференции, 3 мая оперативники задержали 37-летнего Дженраронга Нариванди, в квартире которого было обнаружено 15 метамфетаминовых таблеток, 50,87 гр наркотика в кристаллической форме, а также электронные весы и целлофановые пакетики для фасовки товара.

На допросе Дженраронг указал на своего поставщика, которым оказался 33-летний Сурачай Тривонг. Мужчину задержали на следующий день, изъяв в ходе операции 34,98 гр кристаллического метамфетамина.

Обоим наркоторговцам были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Джеранонгу также предъявили обвинения в хранении боеприпасов, поскольку в его квартире полиция нашла не только метамфетамин, но и несколько патронов.

Согласно заявлению полиции, Сурачай Тривонг сообщил следователя, что заказывал наркотики через социальные сети, доставка осуществлялась через одну из курьерских служб. Других подробностей полицейские не раскрыли, поскольку дальнейшее расследование еще не завершено.

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