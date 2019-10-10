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Полиция Пхукета расследует дело о краже с женским бельем в качестве улики

Полиция Пхукет-Тауна проводит расследование по факту кражи шесть кондиционеров из находящегося в процессе ремонта таунхауса в тамбоне Рассада. Также в доме было срезано несколько кабелей, но подозреваемый или подозреваемые успели забрать лишь часть из них.

Новости Пхукета

10 Октября 2019, 11:27 AM
Полиция на месте кражи кондиционеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция на месте кражи кондиционеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция на месте кражи кондиционеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция на месте кражи кондиционеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Улики по делу о краже кондиционеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Улики по делу о краже кондиционеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Улики по делу о краже кондиционеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Улики по делу о краже кондиционеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержание вора, кравшего кабели из второго таун-хауса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержание вора, кравшего кабели из второго таун-хауса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержание вора, кравшего кабели из второго таун-хауса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержание вора, кравшего кабели из второго таун-хауса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержание вора, кравшего кабели из второго таун-хауса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержание вора, кравшего кабели из второго таун-хауса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о краже кондиционеров из таунхауса в районе Bypass Rd. поступило на горячую линию 191 около 16:00 вторника, 8 октября. Позвонивший человек подчеркнул, что вор по-прежнему находится в доме, и попросил полицейских прибыть поскорее.

На месте событий сотрудников правоохранительных органов встретил взволнованный электрик Пайсан Суванкхири, который заявил, что злоумышленник должен находиться на четвертом этаже таунхауса. Однако когда полицейские поднялись наверх, тот уже сбежал.

По словам старшего сержанта-майора Тханакорна Чупонга, из таунхауса пропали шесть кондиционеров. Кроме того, злоумышленник срезал несколько кабелей, но унесли только часть из них.

На месте событий полицейские обнаружили ряд улик, включая лестницу и красный рюкзак. В рюкзаке, помимо инструментов, сотрудники полиции нашли женское нижнее белье. Также женские трусики были обнаружены на полу ванной комнаты на третьем этаже здания.

Электрик Пайсан Суванкхири предположил, что вор мог использовать женское белье в сексуальных целях непосредственно на месте преступления.

Стоит отметить, что на следующий день после кражи кондиционеров и кабелей полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о краже кабелей из другого таунхауса, также находившегося в стадии ремонта. В том случае вору не удалось скрыться до приезда полицейских и те задержали его прямо в таунхаусе.

В ходе первичного опроса на месте событий 30-летний мужчина по некой причине заявил, что занимался самоудовлетворением в таунхаусе. Признание злоумышленник сделал в присутствии хозяйки дома, из которого крал кабели, и как оказалось, сексуальное возбуждение у мужчины вызвала она сама.

Услышав слова вора, женщина пришла в ярость и под смех полицейских несколько раз ударила задержанного ногой, после чего схватила прут арматуры, чтобы продолжиться экзекуцию, но в этот момент сотрудники правоохранительных органов ее все же остановили.

Полиция пока не сообщила, связаны ли две кражи из таунхаусов друг с другом.

 

 

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