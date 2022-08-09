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Полиция Пхукета помогает детям ко Дню Матери

В преддверии дня рождения Королевы Сирикит все государственные ведомства Пхукета проводят субботники и другие волонтерские мероприятия, делая добрые дела в честь Королевы-Матери. Не осталась в стороне и полиция Пхукета.

Новости Пхукета

10 Августа 2022, 09:00 AM
Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Волонтерская деятельность пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

В понедельник, 8 августа, глава полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхон Буарабпорн отдал распоряжение всем полицейским участкам выделить время и ресурсы на общественную деятельность в честь дня рождения Королевы Сирикит, которой 12 августа исполняется 90 лет.

Полицейские решили сосредоточить силы на помощи детям, в частности, на обеспечении дорожной безопасности в районе школ и других учебных заведений.

В частности, 8 августа, полицейские убрали обочины, а также обновили дорожную разметку у Phuket Rajabhat University. На следующий день, 9 августа, сотрудники полиции в желто-голубой волонтерской униформе занимались тем, что помогали детям безопасно переходить проезжую часть перед школами в Кароне и Кату.

Напомним, что день рождения Королевы Сирикит также является в Таиланде Днем Матери и общенациональным праздником. По этой причине офисы государственных ведомств 12 августа работать не будут. 

 

 

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