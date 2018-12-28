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Полиция Пхукета получила приказ повысить бдительность после взрывов в Сонгкхла

Сотрудники правоохранительных органов Пхукета получили приказ повысить бдительность, чаще проводить проверки и сообщать обо всем подозрительном после того, как два взрыва прогремели на пляже Симила в провинции Сонгкхла.

Новости Пхукета

28 Декабря 2018, 04:19 PM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Штаб полиции по девятому региону уже заявил, что инцидент в Сонгкхла не имеет политической подоплеки, но на Пхукете все равно решили усилить меры безопасности, как это было после взрывов в День матери несколько лет назад и ряда других подобных инцидентов.

«Мы провели экстренную видеоконференцию с командирами полиции во всех провинциях восьмого региона (куда входит Пхукет) сразу после взрывов. Мы напомнили, что их сотрудники должны быть особенно бдительны; должны незамедлительно сообщать обо всем, что необычного или подозрительного они заметят; должны находиться в постоянном контакте с коллегами всего региона», – заявил «Новостям Пхукета» заместитель начальника полиции по восьмому региону Тирапхон Тхипджарон. До этого года генерал-майор Тхипджарон в течение нескольких лет руководил полицией Пхукета, а затем пошел на повышение.

Генерал-майор Тхипджарон подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено поиску и изъятию нелегально находящегося у граждан боевого огнестрельного оружия. Полицейские должны быть бдительны как при досмотре транспорта, так и при мониторинге общественных пространств при помощи систем видеонаблюдения.

«Мы также приветствуем сообщения от граждан. Жителей местных сообществ мы призываем быть бдительными в своих деревнях и поселках. Если вы видите что-то, пожалуйста, оперативно информируйте полицию», – добавил генерал.

В момент подготовки материала шеф полиции Пхукета Висан Панмани не было доступен для комментария. Все три его заместителя отказались комментировать приказ и заявили, что говорить с прессой может только генерал Панмани.

Напомним, два взрыва на пляже Симила в провинции Сонгкхла прогремели около 22:00 среды, 26 декабря. Взрывные устройства сработали у скульптурных композиций Русалка и Кот и Мышь. Первая скульптура была повреждена, вторую взрыв не задел. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция пока не установила ни личности организаторов взрывов, ни их мотивы.

 

 

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