Полиция Пхукета получила новые швейцарские пистолеты

Сотрудники полиции Пхукета, а также других провинций, входящих в состав восьмого региона, получили новое табельное оружие.

24 Января 2018 09:59:39

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Торжественную церемонию выдачи новых пистолетов провел 23 января глава полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Сорасак Йенпром. Состоялась церемония в региональном штабе правоохранительных органов в Май-Кхао.

Всего в полицейские участки провинций Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Сураттхани, Чумпхон и Накхон-Сри-Тхаммарат было передано 3466 новых швейцарских пистолетов Sig Sauer P320SP.

Комментируя перевооружение полиции, генерал Йенпром подчеркнул, что до сих пор многие сотрудники вынуждены нести службу с револьверами .38 калибра, принятыми в качестве стандартного вооружения полицейских еще в 1939 году.

«Тенденция же такова, что число преступлений увеличивается, а сами они становятся более тяжкими и сложными, чем в прошлом. Кроме того, в последние годы многие сотрудники получали ранения на службе», – заявил генерал Йенпром.

Новое табельное оружие полицейских Пхукета – швейцарские самозарядные пистолеты Sig Sauer P320SP под калибр 9х19 мм «Парабеллум». Соответствующая модель является одной из последних в линейке Sig Sauer и выпускается менее четырех лет. Пистолет является модульным, и на основе базовой версии швейцарский производитель уже разработал целый ряд модификаций P320 под разные нужды.

Согласно ранее появлявшейся в СМИ информации, для тайских полицейских были заказаны пистолеты с магазинами на 17 патронов (в комплекте их идет три). Пистолеты имеют планку Вивера для крепления тактического фонаря или лазерного целеуказателя.

Как напомнил генерал Йенпром, закупку новых пистолетов в количестве 55,15 тыс. штук инициировал шеф полиции генерал Чактхип Чайджинда. В мае 2015 года кабмин выделил на это 990 млн бат. Таким образом каждый Sig Sauer обошелся бюджету всего в 18 тыс. бат. На сайте Sig Sauer даже самая бюджетная версия этого пистолета для обычного покупателя стоит дороже.