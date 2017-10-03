Полиция перехватила полтонны марихуаны у лаосской границы

Штаб полиции по 4 региону сообщил о задержании двух наркокурьеров и перехвате 550 кг наркотиков.

3 Октября 2017 09:22:30

Фото: Jakkrapan Nathanri / Bangkok Post

Об успешном проведенной операции полиции шеф полиции по 4 региону Сурачай Кхвуантечакхуп рассказал на пресс-конференции 2 октября.

Генерал-майор Кхвуантечакхуп не сообщил, когда именно были задержаны наркокурьеры, представленные прессе как 46-летний Лорд и 26-летний Пхану из Мукдахана. При этом шеф региональной полиции указал, что изъятые у мужчин 550 кг спрессованной марихуаны предназначались для распространения на юге Таиланда, пишет Bangkok Post.

Как было объявлено на пресс-конференции, полиция получила информацию о том, что некие лица попытаются перегнать из Лаоса в южный Таиланд грузовой автомобиль с крупной партией наркотиков. Подозрительное транспортное средство полицейские обнаружили на шоссе Сhayangkun Rd., ведущего из Накхон-Пханома в Убон-Ратчатхани через Амнат-Чарон и Мукдахан.

В кузове грузовика обнаружился специально оборудованный потайной отсек, в котором полицейские нашли 21 мешок с герметично упакованной спрессованной марихуаной.

Обоим курьерам будут предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью распространения. По словам полицейских, мужчины согласились сотрудничать со следствием и уже предоставили ценную информацию.