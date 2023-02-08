Полиция Патонга присоединилась к охоте на нелегальные такси

Объявленная властями Пхукета кампания по борьбе с нелегальными такси проходит и в Патонге. Это подтверждают последние публикации на странице соответствующего полицейского участка в Facebook.

Новости Пхукета

Первое сообщение об аресте таксиста, обслуживавшего пассажиров на личном авто с черно-белыми номерами была опубликована вечером 6 февраля. В ней сообщалось о предъявлении обвинений некому Понгу (настоящее имя не указано), который работал на обычном седане Honda, не зарегистрированном как автомобиль такси.

«Ловим такси с черными номерами каждый день, без выходных», – заявила полиция Патонга.

На следующий день, 7 февраля, был опубликован еще один отчет. В нем говорилось об аресте 50-летнего Ни (настоящее имя не указано), который работал на Toyota Sienta, также зарегистрированном в качестве личного авто, а не такси.

«Полиция Патонга проводит проверки и аресты такси с черными номерами каждый день, одновременно разъясняя закон нарушителям», – заявил участок.

В обоих публикациях говорится, что рейды проводятся по распоряжению начальника участка полковника Суджина Нилибади. Отчета за 8 февраля на момент подготовки этой статьи еще не было.

Напомним, что 2 февраля пхукетские таксисты массово собрались у здания администрации провинции и подали властям петицию с требованием заняться борьбой с теми, кто занимается извозом без необходимой регистрации. Петицию приняли глава PLTO Адча Буачан и вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам. Также на одно из фото с акции попал некий высокопоставленный офицер полиции, явно присутствовавший там не в целях «разгона митинга».

Уже на следующий день, 3 февраля, вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, действуя от лица губернатора провинции, издал «формальное уведомление», предписывающее всем государственным ведомствам принимать меры против нелегальных таксистов в рамках своих компетенций и полномочий.

В тексте говорилось, в частности, о том, что работа нелегальных таксистов не только «негативно сказывается на операторах легального общественного транспорта», но и наносит ущерб туристическому имиджу Пхукета.

В уведомлении было прямо прописано, что использование личных авто в качестве такси незаконно, то есть у официальных лиц теперь есть свежий документ, на который можно ссылаться в споре с человеком, везущим кого-то в аэропорт на личном авто. Более того, было указано, что в качестве наказания PLTO может как отозвать водительское удостоверение такого шофера, так и аннулировать регистрацию его транспортного средства. Впрочем, данные наказания, согласно уведомлению, предусмотрены за неоднократные нарушения распоряжения.