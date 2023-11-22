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Полиция Патонга готова помочь с развозом пьяных туристов с Банглы, лишь бы они не садились за руль

Полицейский участок Патонга заявил, что его сотрудники готовы вызвать туристу такси или даже сами довезти человека для отеля на полицейской машине, лишь бы он не садился пьяным за руль и не подвергал опасности себя и других. За помощью можно обращаться к сотрудникам на опорном пункте на пляже у выхода с Бангла-Роуд. Публикация соответствующего содержания была размещена на странице полиции Патонга в Facebook через два дня после стрельбы на Бангле, поставивший под сомнения слова о готовности Патонга к продлению разрешенных часов работы ночных заведений. Безопасность развлекательных зон и вождение в пьяном виде всегда были главными контраргументами против того, чтобы бары и клубы Патонга работали до 4:00 утра, как им необходимо с точки зрения стандартной бизнес-модели таких заведений.

Новости Пхукета

23 Ноября 2023, 11:08 AM
Полицейские Патонга готовы поработать бесплатной службой такси, если это поможет предотвращению вождения в пьяном виде. Фото: Patong Police

Полицейские Патонга готовы поработать бесплатной службой такси, если это поможет предотвращению вождения в пьяном виде. Фото: Patong Police

Полицейские Патонга готовы поработать бесплатной службой такси, если это поможет предотвращению вождения в пьяном виде. Фото: Patong Police

Полицейские Патонга готовы поработать бесплатной службой такси, если это поможет предотвращению вождения в пьяном виде. Фото: Patong Police

В сообщении полиции указывается, что 20 ноября полицейские помогли добраться в своим гостиницы сразу нескольким иностранным туристам, которые обратились к ним за помощью вместо вождения в пьяном виде.

В публикации говорится о трех кейсах, в которых помогли сотрудники, базирующиеся в пункте на выходе к пляжу с Бангла-Роуд. В качестве иллюстрации полицейские опубликовали две фотографии, на которых изображены женщины, которые сначала садятся в полицейский пикап, а потом выходят из него. Офицер галантно приглашает их в авто и придерживает дверь.

Полиция привела четыре тезиса касательно предотвращения вождения в пьяном виде:

  • Туристы, которые не имеют возможности добраться до мест проживания на своих авто, могут оставить транспорт на стоянке перед опорным пунктом на выходе с Бангла-Роуд.
  • Если турист хочет вернуться к месту проживания на автобусе, тук-туке, такси или мототакси, официальные лица помогут в поиске транспорта.
  • Сотрудники полиции Патонга могут сами довезти туриста до места проживания, если в этом есть необходимость. Для этого может быть использован служебный автотранспорт.
  • Сотрудники полиции Патонга рады помогать туристам, заботиться об их безопасности и способствовать предотвращению инцидентов в районе Бангла-Роуд, наносящим ущерб здоровью и имуществу людей.

Туристическая полиция Пхукета после стрельбы на Бангла-Роуд активизировала информационную работу в соцсетях, опубликовав с утра 19 ноября (утро после стрельбы) по середину дня 22 ноября более двух десятков сообщений о разных случаях оказания помощи туристам в диапазоне от возвращения потерянных мобильных телефон до урегулирования ситуаций с незаконно взятым в залог имуществом иностранцев. 

 

 

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