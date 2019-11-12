Полиция отчиталась об итогах приуроченного к Лой Кратонгу антикриминального блица

Полиция Пхукета подвела итоги приуроченной к фестивалю Лой Кратонг кампании по борьбе с преступностью. В ходе десятидневного блица (1-10 ноября) было возбуждено 368 дел по различным статьям, включая незаконное хранение оружия и наркотиков.

Чутхарат Плерин

Новый шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири подвел итоги десятидневного антикриминального блица на пресс-конференции, прошедшей в здании администрации провинции 11 ноября.

Как рассказал генерал, больше всего дел (209) было возбуждено по статьям о незаконном обороте наркотических средств. Глава пхукетской полиции не рассказал, сколько всего подозреваемых было задержано и сколько наркотиков изъято, однако упомянул один случай, когда у двух местных жителей изъяли 103,85 г кристаллического метамфетамина, 830 содержащих метамфетамин таблеток и 1,7 кг листьев кратома.

Количество дел, возбужденных по статьям о незаконном хранении и ношении оружия, составило 105. При этом в 86 случаях речь шла о холодном оружии, а в 19 – об огнестрельном. Согласно заявлению генерала Тхакурапуньясири, полицейские изъяли 14 единиц огнестрельного оружия.

Еще 15 дел было возбуждено против владельцев и менеджеров развлекательных заведений, превысивших разрешенные часы работы баров и клубов в темное время суток. Также три дела было возбуждено по статьям о незаконных азартных играх.