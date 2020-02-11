Полиция назвала имена россиян, погибших и пострадавших при столкновении спидботов

Туристическая полиция Пхукета озвучила список погибших и пострадавших при столкновении двух туристических спидботов утром 10 февраля.

Новости Пхукета

11 Февраля 2020, 11:14 AM

Глава Морского департамента Таиланда Виттхая Ямуанг посетил Пхукет после столкновения катеров. Фото: Phuket PR Department

Как следует из полицейского отчета, на борту катера Payan 5 компании Seastar Tour Co находились рулевой и два члена экипажа. На борту катера ALP111 компании Andaman Leisure Phuket Cо было 35 туристов из России, рулевой и три члена команды. Катером управлял 24-летний Атсадавут Сутен.

В результате столкновения погибли 12-летний Ярослав Лысый (в отчете полиции – Lysxi Iaroslav) и 9-летняя Мирослава Лысая (Lysaia Mirasalavr).

В больницу Bangkok Hospital Phuket были доставлены 12 человек. Большинство пострадавших после обследования и оказания первой помощи были выписаны:

Владислав Тэ (Mr Vladislav Te), 39 лет, выписан; Надежда Тэ (Nadezhda Te), 32 года, выписана; Максим Тэ (Maxim Te), 13 лет, выписан; Артем Тэ (Artem Te), 7 лет, выписан; Александр Ерхов (Alexsander Erhov), 52 года; Татьяна Ерхова (Tatiana Erhova), 52 года, не выписана; Данил Ерхов (Danil Erhov), 11 лет, выписан; Андрей Бодров (Andrel Bodrov), 28 лет, выписан; Дмитрий Баранников (Dmitrll Barannikov), 26 лет, выписан; Антон Петрушин (Anton Petrushin), 27 лет, выписан; Арина Пупыгина (Arina Pupygina), 23 года, выписана; Азамат Исиналинов (Azamat Isinalinov), 29 лет, (под наблюдением).

Еще шесть туристов были доставлены в Bangkok Hospital Siriroj (информация о том, все ли из них в тот же день вернулись в отели, в отчете туристической полиции отсутствует):

Жанна Бологина (Zhanna Bologina), 37 лет; Мария Бологина (Mariia Bologina), 17 лет; Ирина Маркисонова (Irina Markisonova), 41 год; Леонид Маркисонов (Leonid Markisonov), 12 лет; Наталия Ли (Natalia Li), 38 лет; Ольга Баранова (Olga Baranova), 37 лет.

В больницу Vachira Phuket Hospital была доставлена одна пострадавшая – 38-летняя Екатерина Минкина (Ekaterina Minkina). Женщина пожаловалась на боль в спине, после чего медики сделали рентген, убедились в отсутствии переломов и разрешили женщине отправиться в свой отель.

Как указала туристическая полиция, туристы заказали экскурсию через туроператора Pegas Touristik, организовывала поездку местная компания Andaman Leisure Phuket Co.

Также в полицейском отчете указывается, что организатор экскурсии и оператор катера имели оформили суммарную страховку в размере 300 тыс. бат на человека в случае гибели людей и 315 тыс. на оплату медицинских счетов. Кроме того, Министерства туризма и спорта имеет собственный фонд для чрезвычайных ситуаций, из которого пострадавшие могут получить до 1 млн в случае гибели родственника и до 1 млн на лечение на 20-дневный срок.

Также туристическая полиция указала, что вице-губернатор Пхичет Пханапхонг посетил Bangkok Hpspital и передл подарочную корзину госпитализированному Исиналинова. Полученные туристом травмы головы потребовали наложения 40 швов.

Курировать все вопросы, связанные с расследованием обстоятельств происшествия, процессуальными вопросами, общением с прессой и пострадавшими назначен вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай.

Также 10 февраля на Пхукет срочно прибыл глава Морского департамента Таиланда Виттхая Ямуанг. Чиновник посетил место столкновения катеров и сделал заявление для прессы.

«Я крайне сожалею о том, что погибли и пострадали люди. Оба катера были изъяты в качестве улик по делу. Рулевые отстранены от управления морским транспортом на два года. Что касается причины столкновения, то мы полагаем, что один из катеров двигался слишком быстро», – заявил господин Ямуанг.

«Сейчас я отдал распоряжение сотрудникам офиса Морского департамента на Пхукете, чтобы они организовали тренировки для всех капитанов, поскольку выяснилось, что некоторые из них не знают, как следует осуществлять навигацию в различных акваториях, а также не знают о том, что делать в случае происшествий. Также мы направим сотрудников с задачей проверить канал и решить, нужно ли его углубить», – добавил чиновник.

Глава Морского департамента не коснулся вопроса о возбуждении уголовного дела по факту столкновения, повлекшее гибель двух человек. Вместо этого он призвал граждан сообщать ведомству о небезопасных лодках и пирсах, а также об опасном маневрировании со стороны рулевых. Сделать это можно по телефону горячей линии 1199.

Ничего об уголовном наказании для виновника столкновения не сказал и губернатор Пхакапхонг Тавипатана, сопровождавший господина Ямуанг в ходе визита на Пхукет. Выступая перед прессой, губернатор лишь выразил глубокие сожаления в связи с произошедшим и уточнил, что медицинскую помощь продолжает получать лишь один из пострадавших, из числа доставленных в Bangkok Hospital Phuket.

Также глава провинции коснулся и вопроса о компенсациях для пострадавших, но озвученные ими суммы разошлись с теми, что ранее назвала туристическая полиция. Говоря об экстренном фонде Минтуризма, господин Тавипатана указал, что компенсация за смерть человека составляет 1 млн бат, а размер покрытия больничных счетов – 500 тыс. бат. Страховые суммы организатора тура – 500 тыс. бат в случае смерти туриста и 500 тыс. бат на медицинские расходы.