Полиция назвала имена россиян, погибших и пострадавших при столкновении спидботов

Как следует из полицейского отчета, на борту катера Payan 5 компании Seastar Tour Co находились рулевой и два члена экипажа. На борту катера ALP111 компании Andaman Leisure Phuket Cо было 35 туристов из России, рулевой и три члена команды. Катером управлял 24-летний Атсадавут Сутен.
В результате столкновения погибли 12-летний Ярослав Лысый (в отчете полиции – Lysxi Iaroslav) и 9-летняя Мирослава Лысая (Lysaia Mirasalavr).
В больницу Bangkok Hospital Phuket были доставлены 12 человек. Большинство пострадавших после обследования и оказания первой помощи были выписаны:
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Владислав Тэ (Mr Vladislav Te), 39 лет, выписан;
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Надежда Тэ (Nadezhda Te), 32 года, выписана;
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Максим Тэ (Maxim Te), 13 лет, выписан;
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Артем Тэ (Artem Te), 7 лет, выписан;
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Александр Ерхов (Alexsander Erhov), 52 года;
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Татьяна Ерхова (Tatiana Erhova), 52 года, не выписана;
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Данил Ерхов (Danil Erhov), 11 лет, выписан;
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Андрей Бодров (Andrel Bodrov), 28 лет, выписан;
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Дмитрий Баранников (Dmitrll Barannikov), 26 лет, выписан;
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Антон Петрушин (Anton Petrushin), 27 лет, выписан;
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Арина Пупыгина (Arina Pupygina), 23 года, выписана;
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Азамат Исиналинов (Azamat Isinalinov), 29 лет, (под наблюдением).
Еще шесть туристов были доставлены в Bangkok Hospital Siriroj (информация о том, все ли из них в тот же день вернулись в отели, в отчете туристической полиции отсутствует):
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Жанна Бологина (Zhanna Bologina), 37 лет;
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Мария Бологина (Mariia Bologina), 17 лет;
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Ирина Маркисонова (Irina Markisonova), 41 год;
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Леонид Маркисонов (Leonid Markisonov), 12 лет;
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Наталия Ли (Natalia Li), 38 лет;
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Ольга Баранова (Olga Baranova), 37 лет.
В больницу Vachira Phuket Hospital была доставлена одна пострадавшая – 38-летняя Екатерина Минкина (Ekaterina Minkina). Женщина пожаловалась на боль в спине, после чего медики сделали рентген, убедились в отсутствии переломов и разрешили женщине отправиться в свой отель.
Как указала туристическая полиция, туристы заказали экскурсию через туроператора Pegas Touristik, организовывала поездку местная компания Andaman Leisure Phuket Co.
Также в полицейском отчете указывается, что организатор экскурсии и оператор катера имели оформили суммарную страховку в размере 300 тыс. бат на человека в случае гибели людей и 315 тыс. на оплату медицинских счетов. Кроме того, Министерства туризма и спорта имеет собственный фонд для чрезвычайных ситуаций, из которого пострадавшие могут получить до 1 млн в случае гибели родственника и до 1 млн на лечение на 20-дневный срок.
Также туристическая полиция указала, что вице-губернатор Пхичет Пханапхонг посетил Bangkok Hpspital и передл подарочную корзину госпитализированному Исиналинова. Полученные туристом травмы головы потребовали наложения 40 швов.
Курировать все вопросы, связанные с расследованием обстоятельств происшествия, процессуальными вопросами, общением с прессой и пострадавшими назначен вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай.
Также 10 февраля на Пхукет срочно прибыл глава Морского департамента Таиланда Виттхая Ямуанг. Чиновник посетил место столкновения катеров и сделал заявление для прессы.
«Я крайне сожалею о том, что погибли и пострадали люди. Оба катера были изъяты в качестве улик по делу. Рулевые отстранены от управления морским транспортом на два года. Что касается причины столкновения, то мы полагаем, что один из катеров двигался слишком быстро», – заявил господин Ямуанг.
«Сейчас я отдал распоряжение сотрудникам офиса Морского департамента на Пхукете, чтобы они организовали тренировки для всех капитанов, поскольку выяснилось, что некоторые из них не знают, как следует осуществлять навигацию в различных акваториях, а также не знают о том, что делать в случае происшествий. Также мы направим сотрудников с задачей проверить канал и решить, нужно ли его углубить», – добавил чиновник.
Глава Морского департамента не коснулся вопроса о возбуждении уголовного дела по факту столкновения, повлекшее гибель двух человек. Вместо этого он призвал граждан сообщать ведомству о небезопасных лодках и пирсах, а также об опасном маневрировании со стороны рулевых. Сделать это можно по телефону горячей линии 1199.
Ничего об уголовном наказании для виновника столкновения не сказал и губернатор Пхакапхонг Тавипатана, сопровождавший господина Ямуанг в ходе визита на Пхукет. Выступая перед прессой, губернатор лишь выразил глубокие сожаления в связи с произошедшим и уточнил, что медицинскую помощь продолжает получать лишь один из пострадавших, из числа доставленных в Bangkok Hospital Phuket.
Также глава провинции коснулся и вопроса о компенсациях для пострадавших, но озвученные ими суммы разошлись с теми, что ранее назвала туристическая полиция. Говоря об экстренном фонде Минтуризма, господин Тавипатана указал, что компенсация за смерть человека составляет 1 млн бат, а размер покрытия больничных счетов – 500 тыс. бат. Страховые суммы организатора тура – 500 тыс. бат в случае смерти туриста и 500 тыс. бат на медицинские расходы.