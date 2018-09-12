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Полиция нашла украденные лотерейные билеты на 30 тыс. бат

Полиция Пхукет-Тауна раскрыла дело о краже лотерейных билетов из пхукетского магазина. Все 390 билетов стоимостью свыше 30 тыс. бат были изъяты полицейскими, а их номера – выведены из розыгрыша лотереи 16 сентября.

Новости Пхукета

12 Сентября 2018 13:51:11

Фото: Post Today
Фото: Post Today

Расследование дела о краже лотерейных билетов было начато 4 сентября, после того как в полицейский участок Пхукет-Тауна обратился 70-летний распространитель лотереи Кэттисак Тираджаморн.

Мужчина заявил, что из его магазина на Bangkok Rd. было похищено 390 билетов номинальной стоимостью в 31,2 тыс. бат. При этом злоумышленник взял не все имевшиеся в магазине билеты, а лишь те, на которых были комбинации цифр 1467, 6312, 3899, 8744 и 9985.

Как пояснила газете Khao Phuket лейтенант полиции Випаван Ватнангентанонг, анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить личность человека, похитившего билета. Подозреваемая, имя которой не разглашается, уже задержана. По словам госпожи Ватнангентанонг, это не первое ее преступление подобного рода.

Как отметила госпожа Ватнангентанонг, номера похищенных билетов были исключены из национальной лотереи, в тираже 16 сентября они участвовать не будут.

«Если вам нужна информация о том, какие именно комбинации не будут участвовать в тираже, пожалуйста, обращайтесь в полицейский участок Пхукет-Тауна», – заявила лейтенант Ватнангентанонг.

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