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Полиция нашла третьего фигуранта дела об аварии в Чалонге

Правоохранительные органы установили личность водителя, находившегося за рулем автомобиля, совершившего маневр перед грузовиком в Чалонге и, возможно, спровоцировавшего аварию, в которой пострадали восемь человек.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Апреля 2018 14:06:20

Фото: Муниципалитет Чалонга
Фото: Муниципалитет Чалонга

Сотрудники полиции Чалонга, занимающиеся расследованием вчерашней аварии на Chao Fa West Rd., установили личность водителя, находившегося за рулем легкового автомобиля, который повернул через разделительную линию перед грузовиком, который затем вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с туристическим мироавтобусом. При этом обвинений ни этому водителю, ни шоферам двух других транспортных средств пока не предъявлено.

«Видеозапись момента вчерашней аварии на Chao Fa West Rd. показывает, как некий автомобиль преграждает путь грузовику прачечной, из-за чего последний совершает маневр, переворачивается и врезается в микроавтобус. Мы установили личность владельца этого автомобиля и коротко с ним поговорили. Это престарелый человек в возрасте около 80 лет. Он рассказал нам, что ехал выпить кофе с друзьями, когда произошла авария. Он заявил, что не заметил произошедшего ДТП и продолжил движение», – сообщил «Новостям Пхукета» лейтенант Чанат Хонгситтхичайкун из полиции Чалонга.

По словам лейтенанта, сегодня мужчину «пригласили» в полицию для дачи показаний, но вместо себя он отправил адвоката.

«Я еще не принял решение, выдвигать ли против него обвинения, поскольку не обладаю достаточной информацией. Мне нужно обсудить это дело с начальником полиции Чалонга, поскольку о нем теперь известно общественности. Затем я приму решение относительно дальнейших действий», – добавил лейтенант Хонгситтхичайкун.

«Также не было предъявлено и обвинений другим участникам происшествия. Они восстанавливаются от полученных травм. У водителя минивэна серьезно повреждены ноги», – отметил офицер.

В туристической полиции корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердили, что в больнице Vachira Hospital по-прежнему находятся три китайских туриста, находившихся в момент аварии в салоне микроавтобуса. Их имена – Фань Чжи Юань (34 года, порезы на ногах), Тан Хун (32 года, перелом ноги) и Лю Лин (63 года, перелом ноги). Также находившийся в салоне минивэна четырехлетний мальчик серьезных травм не получил, и госпитализация ему не понадобилась.

Имена водителей грузовика, минивэна и легкового автомобиля неизвестны.

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