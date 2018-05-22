Полиция нашла брошенный пикап с 1,4 т метамфетамина

В одном из районов провинции Чианг-Рай полицейские нашли брошенный у дороги пикап с грузом метамфетамина в кузове.

22 Мая 2018 16:21:58

Фото: Chinapat Chaiyamol / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, пикап с наркотиками был обнаружен в провинции Чианг-Рай в понедельник, 21 мая, неподалеку от границы Таиланда с Мьянмой.

Об обнаружении автомобиля без водителя в полицию сообщил местный житель. Проверив машину, правоохранители обнаружили в ее кузове 57 пакетов, в которых находились 11,996 млн таблеток метамфетамина общей массой 1425 кг.

По словам полицейских, у пикапа отвалилось одно из колес. В правоохранительных органах полагают, что это могло произойти из-за того, что транспортное средство было перегружено. Водителя машины найти пока не удалось.