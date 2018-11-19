Полиция намерена ужесточить контроль за мотопрокатами

Туристическая полиция Таиланда подготовила новый план по борьбе со сдачей мототехники в аренду лицам, не имеющим водительских прав соответствующей категории.

Чутхарат Плерин

19 Ноября 2018, 12:14 PM

Фото: Таньялак Сакут

Подробностями плана с газетой Khao Phuket поделился шеф туристической полиции по третьему региону Ангкун Клайклынг. Генерал-майор Клайклынг побеседовал с корреспондентом издания в преддверии совещания Комитета по дорожной безопасности Пхукета, посвященного повышению безопасности на дорогах в новогодние праздники.

О том, что полиция намерена штрафовать прокатчиков, сдающих скутеры туристам без прав, было объявлено еще в апреле этого года. Соответствующую кампанию анонсировал генерал-майор Тирапхон Тхипджарон, возглавлявший тогда полицию Пхукета. По словам генерала Тхипджарона, нарушителей должны были штрафовать на 2 тыс. бат. Однако в беседе с Khao Phuket генерал Клайклынг признал, что практическая реализация инициативы была слабой.

В рамках нового плана, о котором рассказал генерал Клайклынг, предполагается изымать прокатные скутеры, сданные лицам без прав соответствующей категории, и возвращать их прокатам только после уплаты штрафа.

«Прокатные мотоциклы должны иметь на корпусе наклейки, четко указывающие на то, что техника сдается в аренду. Выдаваемые прокатами шлемы должны быть унифицированы в плане дизайна и цвета. Это позволит легче выявлять прокатные скутеры на дорогах. Но что еще более важно, когда идентификация прокатной техники станет проще, полиция сможет проверять туристов на арендованной технике на предмет того, имеют ли они право управлять мотоциклом хотя бы в своей стране. Если у туриста не будет водительских прав нужной категории, сотрудник полиции сможет изъять мотоцикл и уведомить оператора мотопроката о необходимости явиться в полицию и забрать технику после уплаты штрафа», – рассказал генерал Клайклынг.

По словам генерала, туристическая полиция хотела бы запустить данную инициативу на островах Пхукет и Самуи, предварительно проведя разъяснительную работу с операторами мотопрокатов. Министерство туризма, по словам генерала, соответствующую идею поддержало. Однако о реакции пхукетских властей на предложение генерала Клайклынга информация отсутствует.

Отметим, что новогодние семь дней усиленного контроля на дорогах пройдут в этот раз с 26 декабря по 2 января. Информационная кампания должна начаться в ближайшие дни.