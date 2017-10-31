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Полиция Кхон-Кэна перехватила тонну марихуаны

Дорожная полиция провинции Кхон-Кэн перехватила пикап с 1095 кг спрессованной марихуаны, однако водителю автомобиля удалось скрыться.

Новости Пхукета

31 Октября 2017 10:58:14

Фото: Jakkrapan Nathanri / Bangkok Post
Фото: Jakkrapan Nathanri / Bangkok Post

О перехвате крупной партии наркотиков на северо-востоке Таиланда сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на заявление главы дорожной полиции по 4-му региону полковника Апичарта Пхочана.

В ходе пресс-конференции Полковник Пхочан рассказал, что 30 октября полицейские остановили для проверки пикап на шоссе в районе Нам-Пхонг. Машина была остановлена на регулярном контрольном пункте, и ни само транспортное средство, ни водитель с пассажиром сперва никаких подозрений у полицейских не вызвали. После прохождения проверки пикап проехал по шоссе около 200 м и остановился на обочине, а один из находившихся в нем мужчин начал кому-то звонить по телефону.

Полицейские предположили, что мужчина пытается предупредить кого-то, едущего следом, о том, что на дороге дежурят сотрудники правоохранительных органов, и отправили патрульный автомобиль проверить это предположение. Догадка подтвердилась, и посланный на проверку наряд действительно обнаружил подозрительный пикап, который при появлении полицейских попытался скрыться. Поняв, что от погони уйти не удастся, водитель бросил машину на дороге и скрылся пешком.

Внутри пикапа сотрудники полиции нашли 25 герметично мешков с упакованной в пакеты спрессованной марихуаной. Также в машине обнаружились некоторые улики, включая мобильный телефон с сим-картой лаосского оператора связи и счет об оплате коммунальных услуг. При этом номерные знаки пикапа оказались поддельными и не совпали ни с одной из комбинаций в полицейской базе данных.

В настоящий момент полиция пытается установить личности наркокурьеров, участвовавших в доставке груза. Следователи полагают, что груз следовал из Вьетнама через Лаос, а тайскую границу курьеры пересекли в провинции Нонг-Кхай. Предназначалась же марихуана для реализации в Бангкоке. По словам полковника Пхочана, за груз там можно было выручить более 20 млн бат.

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