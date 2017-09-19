Полиция изъяла у наркокурьера 36,4 тыс. таблеток метамфетамина

Шеф полиции Пхукета рассказал об успешной операции по перехвату крупной партии наркотиков.

19 Сентября 2017 09:43:16

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О перехвате крупной партии метамфетамина генерал-майор Тирапхон Тхипджарон сообщил на пресс-конференции 18 сентября, сама же операция была проведена 16 числа.

Как рассказал генерал Тхипджарон, ранее не прошлой неделе полиция задержала местного жителя с 70 г кристаллического метамфетамина. Он согласился сотрудничать со следствием и раскрыл личность своего поставщика, которым оказалась 40-летняя Сомйинг Пунгерн, супруга задержанного в августе наркоторговца Эккачая Эмйудена.

Полицейские вступили в контакт с Сомйинг и заказали у нее 400 таблеток метамфетамина. Сперва женщина попросила подождать, а в пятницу связалась с подставными покупателями через Line и заявила, что груз прибыл на остров. Сомйинг сообщила, что забрать товар у курьера можно будет в субботу в одном из жилых комплексов в Рассаде.

Курьером оказалась еще одна женщина – 47-летняя Сакорн Сойтхонг. Полиция задержала ее при передаче заказанных 400 таблеток, при этом еще 36 тыс. были обнаружены в комнате, которую женщина снимала в жилом комплексе, где происходила передача наркотиков. По ее словам, наркотики она доставила из Транга по заказу Сойтхонг. За доставку та заплатила 5000 бат.

Госпоже Сойтхонг были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Задержать Сомйинг полицейским пока не удалось.