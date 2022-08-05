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Полиция изъяла 400 предназначенных на продажу птиц

Полиция в Пхаттхалунге перехватила партию живой контрабанды – 400 предназначенных на продажу краснощеких бюльбюлей. Птиц перевозили в пяти пластиковых корзинах, то есть почти по сотне на корзину.

Новости Пхукета

6 Августа 2022, 12:00 PM
Контрабандные бюльбюли. Фото: Assawin Pakkwan

Контрабандные бюльбюли. Фото: Assawin Pakkwan

Контрабандные бюльбюли. Фото: Assawin Pakkwan

Контрабандные бюльбюли. Фото: Assawin Pakkwan

Контрабандные бюльбюли. Фото: Assawin Pakkwan

Контрабандные бюльбюли. Фото: Assawin Pakkwan

Как пишет Bangkok Post, сотрудники полиции из отдела по борьбе с преступления в сфере экологии заранее получили информацию о том, что около 6:00 утра 5 августа на автовокзал Chalerm Prakiat в Пхаттхалунге должен прибыть курьер с живой контрабандой. Птиц должны были доставить автобусом Бангкок – Хат-Яй.

Правоохранители организовали засаду и прождали около двух часов, однако курьер с находящимися под охраной птицами так и не появился. Однако затем к полицейским поступила новая информация, согласно которой контрабандисты оставили корзины с товаром в придорожной беседеке в тамбоне Тха-Кхэ, примерно в 6 км от автовокзала.

Полицейские переместились в новую локацию, но и там никто не появился. По мнению младшего лейтенанта Тхиратчакита Кэукхао, человек, который должен был забрать птиц, «испугался ареста», то есть каким-то образом был проинформирован о засаде. В итоге сотрудники полиции просто забрали птиц.

Как отметил младший лейтенант Кэукхао, краснощекие бюльбюли популярны среди жителей Пхаттхалунга и продаются в интернете по 300-500 бат за птицу. Таким образом общая стоимость перехваченной живой контрабанды составляет 120-200 тыс. бат.

Полиция не уточнила, какая судьба ждет спасенных краснощеких бюльбюлей. Но птиц хотя бы пересадили из корзин в клетки нормальных размеров.

 

 

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