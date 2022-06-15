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Полиция ищет мотоциклиста, сорвавшего с шеи местного жителя золотую цепочку

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг отреагировал на призывы пользователей социальных сетей раскрыть уличное ограбление, совершенное две недели назад в Пхукет-Тауне. Офицер заверил, что сотрудники правоохранительных органов работают над делом.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

15 Июня 2022, 03:23 PM
Шеф полиции Пхукета заверил, что полиция ищет грабителя, сорвавшего цепочку с амулетом с шеи местного жителя на Sakdidet Rd. Фото: Полиция Пхукета

Шеф полиции Пхукета заверил, что полиция ищет грабителя, сорвавшего цепочку с амулетом с шеи местного жителя на Sakdidet Rd. Фото: Полиция Пхукета

Шеф полиции Пхукета заверил, что полиция ищет грабителя, сорвавшего цепочку с амулетом с шеи местного жителя на Sakdidet Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Пхукета заверил, что полиция ищет грабителя, сорвавшего цепочку с амулетом с шеи местного жителя на Sakdidet Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Пхукета заверил, что полиция ищет грабителя, сорвавшего цепочку с амулетом с шеи местного жителя на Sakdidet Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Пхукета заверил, что полиция ищет грабителя, сорвавшего цепочку с амулетом с шеи местного жителя на Sakdidet Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Пхукета заверил, что полиция ищет грабителя, сорвавшего цепочку с амулетом с шеи местного жителя на Sakdidet Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Пхукета заверил, что полиция ищет грабителя, сорвавшего цепочку с амулетом с шеи местного жителя на Sakdidet Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заявление генерала Сириконга было опубликовано 14 июня. В нем он уточнил, что распоряжение заняться делом получили как соответствующий отдел в полиции Пхукет-Тауна, так и в центральном полицейском участке провинции. В заявлении не объясняется, почему расследование пришлось комментировать генералу, однако само преступление активно обсуждалось в социальных сетях, поскольку было снято на видео.

Как сообщила полиция, заявление о краже подал 33-летний житель Вичита по имени Вуттичай Тимкэу. 29 мая он пришел в полицейский участок и рассказал, что у него похитили золотую цепочку с амулетом стоимостью 38,5 тыс. бат на Sakdidet Rd. Мужчина был на мотоцикле с женой и притормозил, чтобы повернуть на Sakdidet Soi 1, когда некий злоумышленник на зеленой Honda Wave сорвал украшение с его шеи и скрылся с места.

Преступник был одет в темно-серую футболку с длинными рукавами и зеленые брюки, лицо скрывала маска, на голове был «наполовину черный шлем». В последний раз его видели на Chao Fa East Rd. в районе парка имени Рамы IX и нового здания администрации провинции.

Как заверил генерал Сириконг, полиция изучает имеющиеся улики и пытается установить личность злоумышленника, похитившего у господин Тимкэу золотую цепочку и амулет.

 

 

 

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