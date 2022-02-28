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Полиция арестовала мотограбителей по горячим следам

Полиции Пхукета потребовалось менее 12 часов, чтобы разыскать и арестовать двоих мотоциклетных грабителей, выхвативших сумку у жертвы на Chao Fa West Rd. и скрывшихся с места преступления.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Марта 2022, 09:00 AM
Полиция арестовала двоих мотограбителей. Фото: Полиция Вичита

Полиция арестовала двоих мотограбителей. Фото: Полиция Вичита

Полиция арестовала двоих мотограбителей. Фото: Полиция Вичита

Полиция арестовала двоих мотограбителей. Фото: Полиция Вичита

Полиция арестовала двоих мотограбителей. Фото: Полиция Вичита

Полиция арестовала двоих мотограбителей. Фото: Полиция Вичита

Полиция арестовала двоих мотограбителей. Фото: Полиция Вичита

Полиция арестовала двоих мотограбителей. Фото: Полиция Вичита

Полиция получила сообщение об ограблении в Вичите около 11:10 утра воскресенья, 27 февраля. Преступление было совершено по классической азиатской схеме: мотоцикл с двумя мужчинами приблизился к жертве, затем пассажир схватил добычу, а водитель резко ускорился, скрывшись вместе с подельником с места преступления. Единственное отличие в данном случае состояло в том, что пассажир по некой причине сидел не за водителем, а перед ним.

Полиция отследила маршрут грабителей по камерам уличного видеонаблюдения и около 22:05 вечером того же дня задержала подозреваемых в третьем мубане Рассады. Злоумышленниками оказались 36-летний Тханва и 23-летний Атхип (фамилии в полицейском отчете не указаны).

В качестве улик были изъяты зарегистрированный в Краби мотоцикл Honda Wave, а также одежда и обувь, которые были на мужчинах в момент совершения преступления. При этом обвинения Тханве и Атхипу предъявили не только в ограблении 27 февраля, но и в аналогичном преступлении, совершенном 22 числа в Чалонге.

 

 

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