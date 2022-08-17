Полицейского осудили на 25 лет за пьяную стрельбу на Бангла-Роуд

Бывший сотрудник полиции Пхукета и восьмого региона Порнтхеп Чаннаонг был приговорен к 25 годам тюрьмы за вооруженное нападение на торговца лапшой Аруна Тхонгплаба на Бангла-Роуд в феврале прошлого года. Пьяный полицейский выстрелил мужчине в живот из пистолета, оставив его на всю жизнь парализованным от пояса и ниже.

Иккапоп Тхонгтуб

О вынесении приговора бывшему капралу Чаннаонгу сообщил бангкокский юрист Кердпхон Кэукерд, бесплатно представляющий интересы господина Тхонгплаба в деле против сотрудника полиции. Правоохранительные органы провинции приговор пока не прокомментировали.

Господин Тхонгплаб получил тяжелое огнестрельное ранение ночью 23 февраля 2021 года, когда находившийся не на службе и выпивший спиртного капрал Чаннаонг выстрелил ему в живот из пистолета. После выстрела полицейский стоял над раненым мужчиной и насмехался над ним, а затем попытался выстрелить еще раз, но не попал из-за того, что был слишком пьян. После происшествия господина Чаннаонга лишили звания и уволили из правоохранительных органов.

Адвокат Кэукерд отметил, что важную роль в деле (включая принятие решения судом) сыграли записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших драматические события на Бангла-Роуд, в результате которых торговец лапшой остался прикованным к инвалидному кресла.

Также после вынесения приговора стало известно, что статей обвинения против господина Чаннаонга было не три, а четыре. В частности, его признали виновным в покушении на убийство (33 года тюрьмы), ношении оружия в общественном месте без веской причины (штраф 1000 бат), стрельбе в общественном месте (штраф 1000 бат) и употреблении наркотиков (2 месяца тюрьмы). При этом о последней, наркотической, статьей ранее ни разу не сообщалось.

Господин Чаннаонг так и не признал вину, но сотрудничал со следствием, в связи с чем суд сократил ему как тюремные сроки, так и штрафы. Итоговое наказание – 25 лет, 4 месяца и 15 дней тюрьмы (15 дней за наркотики) и 1000 бат штрафа (суммарно за оба нарушения, связанные непосредственно с оружием).

Также суд принял решение по отдельному иску семьи потерпевшего, которая потребовала от господина Чаннаонга материальную компенсацию в размере 15 млн бат, поскольку потерпевший остался инвалидом и больше не может кормить семью, а все заботы о нем самом и двух детях легли на плечи его жены. Суд назначил компенсацию в размере 8 млн бат, эту сумму бывший полицейский должен выплачивать на протяжении 20 лет, пояснил адвокат Кэукерд.

При этом дело о стрельбе на Бангла-Роуд было достаточно резонансным, чтобы на него обратило внимание полицейское руководство в Бангкоке. В частности, глава полиции Таиланда генерал Суват Джангйодсук лично пожертвовал семье парализованного торговца лапшой 100 тыс. бат. Кроме того, полиция по восьмому региону пожертвовал 20 тыс. бат, а полиция Пхукета – еще 10 тыс. бат.

Также еще 400 тыс. бат собрали за неделю обычные люди в рамках кампании, запущенной экспатом Эриком Смалдерсом. Средства собирались на физическую реабилитацию пострадавшего и расходы на уход за ним.