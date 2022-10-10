Полицейских могут начать лишать оружия при «проблемах с поведением»

Глава полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат выступил с предложением лишать сотрудников правоохранительных органов оружия при наличии «проблем с поведением», а перед выдачей разрешений на оружие проводить психиатрическое освидетельствование.

Новости Пхукета

11 Октября 2022, 09:00 AM

Выдача оружия в тайской полиции. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Соответствующую идею генерал Киттипрапат озвучил 10 сентября, через четыре дня после гибели 37 человек от рук уволенного со службы полицейского в провинции Нонг-Буа-Лампху. Его не лишили пистолета даже после возбуждения уголовного дела по наркотической статье и увольнения из полиции в связи с этим. О его неуравновешенном характере коллегам также было известно.

Как заявил генерал Киттипрапат, основанием для конфискации оружия может стать «агрессивное поведение» полицейского или наличие жалоб на то, как он себя ведет. То же самое правило должно применяться к гражданским служащим, которых государство наделило правом на владение оружием, включая уже вышедших в отставку, пишет Bangkok Post.

Также генерал Киттипрапат заявил о том, что претенденты на получение разрешения на оружие должны обязательно проходить психиатрическое освидетельствование, причем не только в процессе оформления лицензии, но и периодически после этого.

Обе идеи планируется обсудить 12 октября на совещании с главой правительства Праютом Чан-Очой.

В статье Bangkok Post ничего не говорится о действующих сейчас правилах выдачи лицензий на оружие. В частности, газета не указывает, действительно ли психиатрическая экспертиза не проводится ни в каком виде, а отзыв лицензий не практикуется, даже если человек психически неуравновешен.

Впрочем, в случае сержанта Паньи Кхамраба все было именно так. Сам генерал Киттипрапат говорил, что убивший 37 человек полицейский имел проблемы с психикой и злоупотреблял наркотиками, при этом он продолжал законно владеть пистолетом Sig Sauer.