Полицейские из Карона дали объяснения в связи с шуточным арестом россиянина

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг вызвал для дачи объяснений двух сотрудников из участка в Кароне в связи с резонансным видео из TikTok, в котором полицейские заводят в отельный номер «арестованного» россиянина, после чего под удивленным взглядом его жены достают праздничный торт и вместе с ним исполняют песню «С днем рождения тебя» для ребенка.

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По словам шефа полиции, участвовавшим в розыгрыше и поздравлении полицейским не грозят взыскания. К самому туристу у полиции тоже претензий нет. Фото: Eakkapop Thongtub

По словам шефа полиции, участвовавшим в розыгрыше и поздравлении полицейским не грозят взыскания. К самому туристу у полиции тоже претензий нет. Фото: Eakkapop Thongtub

По словам шефа полиции, участвовавшим в розыгрыше и поздравлении полицейским не грозят взыскания. К самому туристу у полиции тоже претензий нет. Фото: Eakkapop Thongtub

Патрульные Натапорн Тхонгкхаобуа и Сувит Чатри, оба в званиях сержантов-майоров (примерно соответствует российскому званию старшины) были вызваны к генералу Сириконгу в среду, 4 января. К тому моменту резонансный ролик, в котором они подыгрывают россиянину, уже разошелся по социальным сетям, хотя оригинал записи был быстро удален.

В беседе с газетой Khao Phuket, тайской версией «Новостей Пхукета» и The Phuket News, генерал Сириконг сказал, никаких взысканий на сержантов наложено не было. Наоборот, по итогам беседы офицер похвалил своих сотрудников за то, что те с сержантской смекалкой разрешили ситуацию с участием туриста.

Генерал пояснил, что примерно в 18:12 вечера 3 января в полицию Карона поступило сообщение из местной клиники, куда обратился иностранец с признаками злоупотребления алкоголем, причем мужчина имел при себе складной нож. Пациент пришел к врачам с жалобой на общее состояние после употребления спиртного, включая нерегулярный сердечный ритм.

На вызов приехали сержанты Тхонгкхаобуа и Чатри, которые убедились, что мужчина не представляет опасности, но на всякий случай забрали у него нож, которым тот, по его словам, чистил и резал фрукты.

Россиянин также рассказал полицейским, что его дочери 3 января исполнилось два года, но он, увлекшись отдыхом, совершенно забыл подготовиться. Проникшись историей мужчины, полицейские решили подвезти его в отель и по мере сил помочь ему выйти из неловкой ситуации. По дороге к отелю, где остановилась семья, был куплен торт со свечами, а сержанты изобразили арест, а затем исполнили поздравительную песню.

«Полиция не выдвинула против него обвинений, но карманный нож был изъят», – заявил генерал Сириконг.

«Новостям Пхукета» неизвестно, были ли «выдвинуты обвинения» против россиянина его супругой, которая на видео выглядела удивленной.