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Покупательница нашла труп крысы в купленной на Пхукете ферментированной рыбе

Пхукетский офис Минздрава провел проверку по факту обнаружения местной жительницей трупа крысы в ферментированной рыбе (пла ра), купленной в супермаркете на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Августа 2018 18:04:15

Глава отделения защиты прав потребителей при пхукетском офисе Минздрава Сомнук Харем подтвердил, что лично провел инспекцию в супермаркете в Рассаде, где местная жительница купила ферментированную рыбу (пла ра) с трупом крысы.

Господин Харем не назвал магазин, где была совершена покупка, однако его ведомство опубликовало фотографии, сделанные в ходе инспекции в магазине. Все торговые точки данной сети, по словам господина Харема, уже сняли с реализации всю имевшуюся у них ферментированную рыбу.

О том, что в рыбе пла ра могут содержаться нетипичные ингредиенты стало известно благодаря социальным сетям. Возмущенная покупательница рыбы с трупом крысы сообщила об этом в интернете, и ее пост моментально был растиражирован, а затем попал в поле зрения официальных лиц и СМИ.

По словам менеджера магазина, в котором женщина совершила покупку, ферментированная рыба закупается у поставщика из северного Таиланда и приходит на Пхукет уже расфасованной по целлофановым пакетам. Сотрудники сети лишь взвешивают товар и наклеивают на него ценники со штрих-кодом. Затем пла ра поступает в реализацию, при этом имя изначального производителя компании менеджеру неизвестно. Об этом он сообщил господину Харему.

В настоящий момент нет информации, планирует ли сеть разрывать сотрудничество с партнером, поставившим непригодный к реализации товар. Ранее с поставщиком, по словам менеджера, проблем не возникало.

Напомним, что год назад ферментированная рыба с неожиданными ингредиентами уже попадала в пхукетские новости. Тогда покупательница обнаружила в купленной пла ра куски змеиного мяса. Представители торговой сети заявили, что в инциденте была виновата компания-производитель из Патхум-Тхани, сотрудничество с которой было прекращено. В том случае официальные лица прямо указали, что некондиционный товар был продан сетью Super Cheap.

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