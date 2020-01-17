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Показатель загрязнения воздуха на Пхукете вырос до «нездорового» уровня

Глава Пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу обратился к жителям острова с просьбой носить маски для защиты органов дыхания при нахождении на открытом воздухе.

17 Января 2020, 12:48 PM
Показатель загрязнения воздуха на Пхукете вырос до вредного для здоровья уровня. Фото: Wichai Raksawong

Показатель загрязнения воздуха на Пхукете вырос до вредного для здоровья уровня. Фото: Wichai Raksawong

Показатель загрязнения воздуха на Пхукете вырос до вредного для здоровья уровня. Фото: AQMThai

Показатель загрязнения воздуха на Пхукете вырос до вредного для здоровья уровня. Фото: AQMThai

Показатель загрязнения воздуха на Пхукете вырос до вредного для здоровья уровня. Фото: AQMThai

Показатель загрязнения воздуха на Пхукете вырос до вредного для здоровья уровня. Фото: AQMThai

Господин Сермкэу озвучил предупреждение на фоне повышения содержания мелкодисперсных частиц РМ 2,5 до вредного для здоровья уровня. Согласно данным местного отделения Бюро по контролю за качеством воздуха (aqmthai), по состоянию на 9:00 утра показатель загрязнения атмосферы составлял 109 пунктов, что бюро классифицирует как «нездоровый показатель». К полудню уровень загрязнения опустился до «среднего» уровня (91 пункт).

Как добавил доктор Сермкэу, лиц из групп риска (детей, престарелых, людей с заболеваниями органов дыхания) просят по возможности не выходить на открытый воздух.

«Я пока не знаю, что вызвало загрязнение воздуха. Сейчас я жду информацию от регионального офиса Управления окружающей среды [базирующегося на Пхукете]. Пока что я ничего от них не получал», – заявил глава РРНО.

Редакции The Phuket News удалось дозвониться до упомянутого регионального офиса, но прокомментировать ситуацию там не смогли.

 

 

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