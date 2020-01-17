Показатель загрязнения воздуха на Пхукете вырос до «нездорового» уровня

Господин Сермкэу озвучил предупреждение на фоне повышения содержания мелкодисперсных частиц РМ 2,5 до вредного для здоровья уровня. Согласно данным местного отделения Бюро по контролю за качеством воздуха (aqmthai), по состоянию на 9:00 утра показатель загрязнения атмосферы составлял 109 пунктов, что бюро классифицирует как «нездоровый показатель». К полудню уровень загрязнения опустился до «среднего» уровня (91 пункт).
Как добавил доктор Сермкэу, лиц из групп риска (детей, престарелых, людей с заболеваниями органов дыхания) просят по возможности не выходить на открытый воздух.
«Я пока не знаю, что вызвало загрязнение воздуха. Сейчас я жду информацию от регионального офиса Управления окружающей среды [базирующегося на Пхукете]. Пока что я ничего от них не получал», – заявил глава РРНО.
Редакции The Phuket News удалось дозвониться до упомянутого регионального офиса, но прокомментировать ситуацию там не смогли.