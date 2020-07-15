Поисковым командам удалось обнаружить тело бирманского рыбака, сорвавшегося со скал и пропавшего в море 12 июля.

Новости Пхукета

15 Июля 2020, 10:12 AM

Поисковые команды нашли тело пропавшего в море рыбака. Фото: Муниципалитет Патонга

Как сообщили The Phuket News в отделении DDPM при муниципалитете Патонга, труп 32-летнего Ар Со Тоя был найден в районе пляжа Фридом около 14:35 вторника, 14 июля. Труп был доставлен в морг больницы Patong Hopspital. В настоящий момент неизвестно, есть ли у погибшего какие-либо родственники на Пхукете.

Как ранее рассказывал глава Patong Surf Life Saving Сомпрасонг Сэнгчарт, двое граждан Мьянмы – Ар Со Той и Вай Ям У – рыбачили на скалах у пляжа Парадайз, когда их смыла в море мощная волная.

Ставший свидетелем инцидента тайский гражданин позвонил в полицию, после чего на место событий приехали спасатели различных организаций, включая Patong Surf Life Saving и Kusoldharm Foundation.

Спасателям удалось оперативно обнаружить и достать из воды Вая Ям У, однако второго мужчины нигде видно не было. Поиски продолжались с воскресенья по вторник.