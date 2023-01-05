Поиски тел моряков с затонувшего корвета смещаются на юг в Сураттхани

Военно-морской флот Таиланда завершил осмотр 33 островов в акватории Чумпхона и, не найдя тел пяти последних моряков с затонувшего корвета HMTS Sukhothai, смещает поисковую операцию дальше на юг. Следующая цель – острова и побережье провинции Сураттхани, заявил 4 января официальный представитель ВМФ адмирал Поккронг Монтхатпалин.

Новости Пхукета

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.

Как следует из последних сообщений Королевского ВМФ в Facebook, в поисках задействованы морские корабли и авиация. Специальные команды флотских дайверов осматривают прибрежные пещеры, спасатели высаживаются на все острова, куда могло выбросить тела погибших моряков.

По состоянию на вечер 4 января не найденными оставались пять человек, еще одно тело не было опознано. Поэтому в списке значатся шестеро: трое моряков во главе с капитаном третьего ранга (лейтенант-командером) Пхонратом Сиродомом; двое морпехов и рядовой из состав подразделения береговой охраны и противовоздушной обороны. Предполагаемое тело капитана третьего ранга сейчас проходит опознание, результат должен быть оглашен 5 января. Лейтенант-командер Сиродом был вторым по старшинству офицером на борту HTMS Sukhothai.

Накануне, 4 января, в храме Wat Sri Wano Padsathit в провинции Районг были кремированы тела двух погибших моряков, чья личность была подтверждена. Церемония имела статус спонсированной Его Величеством Королем Таиланда.

Одним из кремированных был старшина (СРО1) Кунакорн Джарийот, судовой медбрат c HTMS Sukhothai, который помог выжить нескольким товарищам без спасательных жилетов, после чего присоединился к поискам остальных моряков и погиб.

Корвет HMTS Sukhothai затонул вечером 18 декабря в Сиамском заливе. 77-метровый боевой корабль класса Rattanakosin осуществлял патрулирование в акватории провинции Прачуап-Кхири-Кхан в штормовую погоду.

На борту в момент кораблекрушения находились 105 человек, включая моряков ВМФ, морпехов и других военнослужащих. 76 человек были спасены, еще 24 найдены мертвыми, пятеро числятся пропавшими без вести. Полный список доступен здесь.

По количеству жертв гибель HTMS Sukhothai уступает лишь пхукетскому кораблекрушению 2018 года, когда в шторм затонуло туристическое судно Phoenix. В результате того инцидента погибли 47 туристов из Китая. Во время операции по подъему судна со дна погиб тайский дайвер.

Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.