Поиски пропавшей Елены Радченко продолжаются

На Пхукете продолжается операция по поиску россиянки Елены Радченко, которую в последний раз видели в первой половине дня 20 октября на пляже Найтон. На момент подготовки этой статьи идет пятый день организованных поисков и шестой день с момента пропажи женщины.

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Каких-либо результатов на текущий момент нет, но спасатели не теряют надежду: все же пропавшую в мае туристку из Германии Барбару Ланге удалось найти живой спустя неделю, а заблудившейся в джунглях немке было 75 лет.

В официальных сообщениях до сих пор не приводится четкой хронологии событий первых дней. Известно лишь, что утром 20 числа Радченко вместе с неким другом (или подругой) отправилась на пляж. Затем ее спутник вернулся в отель, а женщина осталась купаться. Позже друг россиянки попытался связаться с ней, но ее телефон был в отельном номере. Найти женщину на пляже не удалось, о пропаже человека была проинформирована полиция. Сообщения с просьбой о помощи в поисках появились в соцсетях вечером 21 октября.

В ходе первого этапа поисков на пляже Найтон были найдены вещи Радченко, которые та оставила под деревом, когда отправилась купаться. С утра 22 числа ежедневно проводится полноценная поисковая операция на суше и на море с участием около 100 человек, включая сотрудников нацпарка Sirinat, полицейских и спасателей из разных ведомств. Региональный штаб ВМФ выделил не только группы на лодках, но и вертолет для поисков с воздуха.

22 октября глава административной организации Саку (OrBorTor) Трин Паньявай заявил, что им был проведен некий «ритуал в соответствии с местными верованиями», чтобы членам поисковых групп сопутствовала удача. Также он рассказал, что полиция не исключает никаких версий пропажи Радченко, в том числе – похищения.

В свою очередь, спасатель Kusoldharm Foundation Апичет Йим-Он больше говорил о возможности происшествия на воде. Группы спасателей Kusoldharm прочесывают скалистое побережье и ведут поиски в море, где им помогают местные жители на катерах и аквабайках. Господин Йим-Он отметил, что, если россиянка утонула, то ее тело могло вынести на берег в нескольких километрах от Найтона. При этом он умолчал о том, что на Пхукете были случаи, когда пропавших в море людей не находили вовсе.

При этом работающий на Найтоне охранник Тавичай Камнон рассказал журналистам, что видел, как Радченко выходила из воды около полудня 20 числа, когда он попросил купавшихся выйти на берег при приближении шторма. Однако россиянка, по его словам, пошла не к своим вещам, а «в другую сторону». Мужчина заявил, что она выглядела «задумавшейся» или «рассеянной». Камеры видеонаблюдения не зафиксировали возвращения женщины в отель.