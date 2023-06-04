Погибший на Найтоне россиянин опознан как гражданин Казахстана

Согласно имеющейся у «Новостей Пхукета» и The Phuket News копии паспорта, погибший на пляже Найтон турист – гражданин Казахстана по имени Александр Макаров. Мужчине на момент смерти было 45 лет.
Как было уточнено в разговоре с местныы полицейским участком, мужчина утонул в районе 16:15 напротив отеля Naithonburi, в котором и проживал. Посольство Казахастана в Таиланде проинформировано о происшествии.
Также полиция Саку повторила изначальное утверждение турполиции о том, что в момент происшествия на пляже были установлены красные флаги, запрещающие входить в воду. Погибший гражданин Казахстана проигнорировал запрет.
Гибель россиянина на Найтоне – это уже четвертая смерть в штормовом море за последние семь дней (с 27 мая). Список известных случаев с летальным исходом следующий:
- 27 мая. Павел Райфайлович, 52 года, Россия. Утонул на пляже Патонг.
- 30 мая. Кхин Маунг Хтун, 46 лет, Мьянма. Утонул на пляже Лайан.
- 1 июня. Артур Искаков, 24 года, Казахстан. Утонул на пляже Ката.
- 3 июня. Александр Макаров, 45 лет, Казахстан. Утонул на пляже Найтон.
Согласно последнему предупреждению Метеорологического департамента Таиланда (TMD), выпущенному в 5:00 утра 4 июня, сложные погодные условия будут продолжаться на Пхукете до 6 июня.