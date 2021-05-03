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Подросток пострадал в мотоциклетной аварии в Май-Кхао

Полиция пока не может озвучить тяжесть травм, полученных 16-летним Вуттхисаком Сукхой, который на мотоцикле врезался в пикап службы доставки на Thephkrasarttri Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Мая 2021, 10:00 AM
Мотоцикл с тинейджером за рулем врезался в пикап в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл с тинейджером за рулем врезался в пикап в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл с тинейджером за рулем врезался в пикап в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл с тинейджером за рулем врезался в пикап в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл с тинейджером за рулем врезался в пикап в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл с тинейджером за рулем врезался в пикап в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция пока не может озвучить тяжесть травм, полученных 16-летним Вуттхисаком Сукхой, который на мотоцикле врезался в пикап службы доставки на Thephkrasarttri Rd.

Инцидент произошел утром 2 мая примерно в 100 м к северу от поворота на дорогу, идущую параллельно взлетно-посадочной полосе. В момент прибытия спасателей Вуттхисак находился без сознания. Молодой человек серьезно повредил правое бедро, получил травму под подбородком и еще несколько травм.

Пострадавшего доставили в больницу Thalang Hospital. Мотоциклетный шлем на месте аварии обнаружен не был. Известно, что молодой человек ехал на мотоцикле Honda Wave.

Водитель пикапа – 26-летний Комон Тхонгчио – сообщил полиции, что совершал маневр влево, чтобы припарковаться у ресторана Lab Yaso, когда почувствовал удар в кузов сзади. Пикап, в отличие от мотоцикла, серьезных повреждений не получили.

Господин Тхонгчио был «приглашен» в полицейский участок Таланга для дачи более подробных показаний. Молодого мотоциклиста полицейские на момент подготовки статьи еще не могли опросить. Обвинений по факту ДТП пока никому не предъявлено.

 

 

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