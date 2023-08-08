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Подросток из России погиб в ДТП на Пхукете, начат сбор средств на помощь матери

Четырнадцатилетний россиянин погиб в ДТП на Пхукете вечером 7 августа. Молодой человек на мотоцикле врезался в легковой автомобиль на восточной окраине Пхукет-Тауна. Инцидент произошел рядом с больницей, но полученные подростком травмы оказались слишком тяжелыми. Стремясь поддержать мать погибшего подростка, пхукетское сообщество начало сбор средств на чрезвычайные расходы, включая организацию похорон по христианскому обряду. Отпевание должно пройти в православном храме Пхукета завтра, 9 августа.

Новости Пхукета

8 Августа 2023, 05:26 PM
Четырнадцатилетний россиянин, погибший 7 августа, годом ранее уже попадал в серьезное ДТП, но тогда врачам удалось его спасти. В этот раз медики были бессильны. Фото: Архив The Phuket News

Четырнадцатилетний россиянин, погибший 7 августа, годом ранее уже попадал в серьезное ДТП, но тогда врачам удалось его спасти. В этот раз медики были бессильны. Фото: Архив The Phuket News

Как следует из отчета полиции, мотоцикл GPX Demon GR200R столкнулся с легковым автомобилем Toyota у моста, ведущего из Пхукет-Тауна на остров Сирэ около 21:00 вечера.

За рулем легковой машины, выезжавшей на основную дорогу в районе местного рынка, находилась 36-летняя жительница Таланга. Спортбайком управлял 14-летний россиянин, зарегистрированный в тамбоне Чернг-Талей.

После ДТП юношу доставили в больницу Phuket Provincial Hospital как самую ближайшую. От места аварии до больницы OrBorJor было порядка полутора километров, но полученные школьником травмы оказались несовместимы с жизнью. Спасти его жизнь врачам не удалось.

«На данный момент мы, друзья и близкие, собираем деньги на финансовую помощь, так как счет уже перевалил за 200 тыс. бат. Страховка тянет время и не хочет выплачивать», – говорится в сообщении, размещенном в русскоязычных группах в соцсетях. Публикации помечены, как проверенные администраторами групп лично.

Поддержать родных и близких погибшего россиянина можно финансовым переводом по следующим реквизитам:

  • Bank Name: Kasikorn Bank;
  • Name: Yana Skachkovskaya;
  • Account No: 4862176184.

Полиция проводит расследование в связи с аварией, виновник ДТП не установлен. В публикациях друзей Яны Скачковской (матери погибшего юноши) пересказывается ее призыв к другим родителям, у которых есть дети-подростки. Мать просит их поговорить со своими сыновьями и дочерьми о важности ответственного отношения к своей жизни и к тому, к каким последствиям могу привести те или иные необдуманные действия.

 

 

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