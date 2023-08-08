Подросток из России погиб в ДТП на Пхукете, начат сбор средств на помощь матери

Как следует из отчета полиции, мотоцикл GPX Demon GR200R столкнулся с легковым автомобилем Toyota у моста, ведущего из Пхукет-Тауна на остров Сирэ около 21:00 вечера.
За рулем легковой машины, выезжавшей на основную дорогу в районе местного рынка, находилась 36-летняя жительница Таланга. Спортбайком управлял 14-летний россиянин, зарегистрированный в тамбоне Чернг-Талей.
После ДТП юношу доставили в больницу Phuket Provincial Hospital как самую ближайшую. От места аварии до больницы OrBorJor было порядка полутора километров, но полученные школьником травмы оказались несовместимы с жизнью. Спасти его жизнь врачам не удалось.
«На данный момент мы, друзья и близкие, собираем деньги на финансовую помощь, так как счет уже перевалил за 200 тыс. бат. Страховка тянет время и не хочет выплачивать», – говорится в сообщении, размещенном в русскоязычных группах в соцсетях. Публикации помечены, как проверенные администраторами групп лично.
Поддержать родных и близких погибшего россиянина можно финансовым переводом по следующим реквизитам:
- Bank Name: Kasikorn Bank;
- Name: Yana Skachkovskaya;
- Account No: 4862176184.
Полиция проводит расследование в связи с аварией, виновник ДТП не установлен. В публикациях друзей Яны Скачковской (матери погибшего юноши) пересказывается ее призыв к другим родителям, у которых есть дети-подростки. Мать просит их поговорить со своими сыновьями и дочерьми о важности ответственного отношения к своей жизни и к тому, к каким последствиям могу привести те или иные необдуманные действия.