Подросток из России погиб в ДТП на Пхукете, начат сбор средств на помощь матери

Четырнадцатилетний россиянин погиб в ДТП на Пхукете вечером 7 августа. Молодой человек на мотоцикле врезался в легковой автомобиль на восточной окраине Пхукет-Тауна. Инцидент произошел рядом с больницей, но полученные подростком травмы оказались слишком тяжелыми. Стремясь поддержать мать погибшего подростка, пхукетское сообщество начало сбор средств на чрезвычайные расходы, включая организацию похорон по христианскому обряду. Отпевание должно пройти в православном храме Пхукета завтра, 9 августа.

Новости Пхукета

8 Августа 2023, 05:26 PM

Четырнадцатилетний россиянин, погибший 7 августа, годом ранее уже попадал в серьезное ДТП, но тогда врачам удалось его спасти. В этот раз медики были бессильны. Фото: Архив The Phuket News