Подростка удержали от самоубийственного прыжка с моста

Пхукетские полицейские и спасатели успели предотвратить самоубийственный прыжок в море, который планировал совершить 19-летний житель провинции Пханг-Нга. Молодого человека перехватили непосредственно на мосту Thao Srisoonthorn Bridge, связывающем Пхукет с материком.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о возможном третьем самоубийстве на мосту поступило в полицейский участок Тха-Чат-Чай во второй половине дня 16 ноября. В полицию обратились родители некого Киттисака (фамилия не раскрывается) и сообщили, что он только что позвонил своей девушке, чтобы попрощаться и сообщить, что планирует спрыгнуть с моста. После этого молодой человек уехал.

Получив сообщение, полицейские отправились к мостам, соединяющим Пхукет с материком, два из которых являются автомобильными, а третий – пешеходным. Туда же выехали деревенский староста пятого мубана Май-Кхао и спасатели Kusoldharm Phuket Foundation во главе с Ванлопом Бунчаном.

Около 20:10 экстренная группа заметила молодого человека, подходившего под предоставленное родителями описание Киттисака. На мост он приехал на мотоцикле, который также соответствовал полученным описаниям транспортного средства юноши.

Полицейские и спасатели перехватили подростка, когда он припарковал мотоцикл и не пустили его к ограде моста. После на место событий приехали родители юноши, живущие в округе Тхай-Мыанг провинции Пханг-Нга. Киттисак был взят под опеку и на первое время доставлен в больницу Takua Thung Hospital на материке.

Напомним, что с начала месяца комплекс мостов, соединяющих Пхукет с материком, уже стал местом двух самоубийств. 3 ноября 25-летний Бунча Суксунит из тамбона Тхепкрасаттри припарковал свой пикап на мосту Thao Thepkrasattri Bridge, вышел из кабины, после чего прыгнул в воды пролива, известного своим сильным течением. Поиски мужчины успехом не увенчались.

Затем, 13 ноября, также 25-летний Пиянат Камнерд из Такуа-Тхунга остановился посреди моста Thao Srisoonthorn Bridge, слез с мотоцикла, подошел к ограждению и бросился в воду. Момент падения заметили местные рыбаки, но даже это не позволило спасти мужчину или хотя бы разыскать тело. Течение быстро унесло его в залив Пханг-Нга.