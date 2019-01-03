Подростка с заряженным пистолетом задержали в Патонге в новогоднюю ночь

Полиция не раскрыла полного имени юноши по причине возраста. Полковник Джиндамани ограничился лишь прозвищем Луан.
Как пояснил офицер, молодого человека задержали в ходе проверки транспорта на пляжной дороге в Патонге. Задержание произвел капитан Вуттхиват Лиангбунджида.
«В ходе дежурства на контрольном пункте на Thaweewong Rd. я заметил молодого человека, который вел себя подозрительно. Я попросил его остановить мотоцикл, провел досмотр и обнаружил оружие», – рассказал капитан Лиангбунджида.
Изъятое оружие оказалось кустарно произведенным пистолетом .38 калибра. Из боеприпасов у юноши при себе был один патрон.
«Луан заявил, что приобрел пистолет у некого человека в Пхукет-Тауне за 6 тыс. бат», – добавил капитан Лиангбунджида.
«Никаких наркотиков у него обнаружено не было», – отметил он.
Задержанному тинейджеру были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в ношении оружия в общественном месте.