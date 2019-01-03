Подростка с заряженным пистолетом задержали в Патонге в новогоднюю ночь

Шеф полиции Патонга Анотхай Джиндамани подтвердил информацию о задержании подростка с заряженным пистолетом вечером 31 декабря. По словам офицера, вооруженный юноша направлялся праздновать Новый год.

Таньялак Сакут

3 Января 2019, 11:48 AM

Фото: Полиция Патонга

Полиция не раскрыла полного имени юноши по причине возраста. Полковник Джиндамани ограничился лишь прозвищем Луан.

Как пояснил офицер, молодого человека задержали в ходе проверки транспорта на пляжной дороге в Патонге. Задержание произвел капитан Вуттхиват Лиангбунджида.

«В ходе дежурства на контрольном пункте на Thaweewong Rd. я заметил молодого человека, который вел себя подозрительно. Я попросил его остановить мотоцикл, провел досмотр и обнаружил оружие», – рассказал капитан Лиангбунджида.

Изъятое оружие оказалось кустарно произведенным пистолетом .38 калибра. Из боеприпасов у юноши при себе был один патрон.

«Луан заявил, что приобрел пистолет у некого человека в Пхукет-Тауне за 6 тыс. бат», – добавил капитан Лиангбунджида.

«Никаких наркотиков у него обнаружено не было», – отметил он.

Задержанному тинейджеру были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в ношении оружия в общественном месте.