Подростка из России убило током на баскетбольной площадке в Паттайе

Полиция Паттайи проводит расследование в связи с гибелью 19-летнего россиянина Алексея Соболева, скончавшегося от удара током вечером 15 декабря. Инцидент произошел на баскетбольной площадке у Технического колледжа Паттайи на Soi Sukhumvit Pattaya 15 в округе Банг-Ламунг. При этом другие игроки рассказали журналистам, что проблемы с электрикой там существуют давно.

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О гибели тинейджера из России сообщила 16 декабря страница Sorayut Suthasanajinda the News Worker. Затем ее публикацию распространили другие информационные ресурсы, включая пхукетскую страницу Phuket Info Center, связанную с администрацией провинции и используемой островными властями как канал информирования жителей о важных новостях.

Согласно публикации Sorayut Suthasanajinda the News Worker, информация об инциденте на баскетбольной площадке у Pattaya Technical College поступила в правоохранительные органы и экстренные службы в районе 22:00.

Прибывшие на месте событий полицейские и спасатели обнаружили 19-летнего Соболева лежащим на земле без признаков жизни. Проведенные реанимационные процедуры не помогли заставить его сердце снова биться. Врачам в больнице, куда доставили молодого человека, оставалось лишь констатировать смерть.

Один из игравших вместе с Соболевым в баскетбол юношей – 20-летний Пубадин Тхонгсыа – рассказал журналистам, что во время игры с площадки улетел мяч, и россиянин отправился доставать его из-за фонарного столба. Вспотевший во время игры молодой человек случайно прикоснулся к столбу телом и получил смертельный удар током.

Также журналистам было сказано, что проблемы с электрикой на баскетбольной площадке у колледжа не были секретом для тех, кто ее посещал. Однако никакие меры по обеспечению безопасности людей приняты, очевидно, не были.

Страница Sorayut Suthasanajinda the News Worker указывает, что старшим офицером полиции, работавшим на месте гибели 19-летнего россиянина, был капитан полиции Ютхапон Бункерд, заместитель инспектора в городском участке Паттайи.

Phuket Info Center не упоминает этого в своем сообщении о смерти россиянина в Паттайе, но этот случай заставляет вспомнить о смерти пхукетского студента по имени Кхалед Ноур, которого убило током на баскетбольной площадке в парке Суанг-Луанг в Пхукет-Тауне. Юноша, которому было 18-лет, также случайно прикоснулся к фонарному столбу и получил смертельный разряд.

Через три дня после инцидента муниципалитет Пхукет-Тауна выпустил официальное, хотя и не содержащее подписи конкретного должностного лица, заявление, в котором сообщил, что ремонт произведен, а баскетбольная площадка безопасна. Также городские власти заверили, что все электрические системы будут инспектироваться на предмет безопасности.

О том, чья халатность послужила причиной смерти Кхаледа Ноура, ничего не было сказано ни тогда, ни в течение следующих трех лет.

Погибший Кхалед Ноур был студентом Университета Принца Сонкгхла, а до этого учился в школе Kajonkietsuksa. Юноша происходил из мусульманской тайско-египетской семьи.