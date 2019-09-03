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Подозреваемого в убийстве на Пхукете арестовали через 20 лет в Сатуне

Полиция округа Ла-Нгу в провинции Сатун подтвердила арест 43-летнего местного жителя Сери Тхонг-Иаба. Мужчина был арестован по делу об убийстве, совершенном на Пхукете в 199 году.

Новости Пхукета

3 Сентября 2019, 08:58 AM
Фото: Полиция Ла-Нгу

Фото: Полиция Ла-Нгу

Информацию об аресте предполагаемого убийцы корреспонденту The Phuket News подтвердил капитан Амноуй Меди из полицейского участка Ла-Нгу.

Как рассказал капитан, подозреваемый был арестован в ходе проверки транспорта на одной из трасс Сатуна. Господин Тхонг-Иаб привлек внимание полицейских тем, что на его седан Toyota Camry отсутствовали номерные знаки.

Имя водителя было проверено по полицейской базе, в результате чего выяснило, что он находится в розыске по ордеру 222/2019, выданному судом провинции Пхукет 16 августа 2019 года.

Как пояснил капитан Меди, господин Тхонг-Иаб подозревается в причастности к убийству человека у магазина SuperCheap на Thepkrasattri Rd. in Rassada. Соответствующее преступление было совершено 6 сентября 1999 года, и срок давности по нему почти успел истечь.

В четверг, 29 августа, арестованный был передан сотрудникам пхукетской полиции.

 

 

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