Под Памятником Героиням проложат тоннель

Новость на Пхукете распространила официальная страница властей Phuket Info Center, однако со ссылкой не на официальные источники, а на тайскую газету общенационального масштаба Daily News. Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей пока молчит, а ответственное за проектные работы Бюро инженерных исследований и промышленного дизайна цитирует все ту же стать Daily News.
В материале идет речь о том, что бюро уже провело первичный анализ проекта и наняло консультантов для подготовки отчета об экологическом влиянии проекта. В качестве подрядчиков-консультантов указываются компании M.A. Consultant Co Ltd, V Engineering Consultant Co Ltd, Bangkok Engineering Consultant Co Ltd и Entic Co Ltd.
Как сообщается, строительные работы должны начаться в 2024 году, а открытие тоннеля для движения транспорта запланировано на 2027 год. Бюджет проекта – 2,365 млрд бат.
«В настоящий момент на перекрестке у Памятника Героиням очень плотное движение транспорта и часто происходят аварии, поскольку это перекресток на главном шоссе Пхукета», – объясняется в статье необходимость прокладки тоннеля.
Предполагается, что в тоннеле будут три полосы для движения транспорта: две в северном (3,25 м в ширину) и одна в южном (4,5 м в ширину). На наземном уровне будут по две полосы в каждую сторону шириной 2,1-2,7 м в ширину. Также планируется «сохранить двухполосную кольцевую развязку вокруг монумента и установить светофоры для повышения безопасности».
«Реализация проекта повысит пропускную способность развязки, удобство, скорость проезда и безопасность, одновременно сделав более элегантной важную достопримечательность в лице монумента, что будет способствовать развитию туризма на Пхукете», – говорится в статье.
Что касается непосредственно Памятника Героиням, то его планируется поднять почти на метр, а также провести озеленение площадки перед ним, «где посетители смогут отдать дань уважения Героиням».
Доступ к монументу будет организован по двум пешеходным переходам: от ТЦ Robinson с северо-западной стороны и от большого ювелирного центра с юго-восточной. Там же будут выделены и парковочные пространства.
Кроме того, проекты включает лестницы и даже «лифты» к памятнику, плюс отдельный зал многоцелевого назначения, где посетители смогут ознакомиться с историей Героинь.