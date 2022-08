Под Памятником Героиням проложат тоннель

Департамент скоростных магистралей анонсировал новый тоннель на Пхукете стоимостью 2 млрд бат. Он должен быть проложен под Памятником Героиням по ходу Thepkrasattri Rd.

Новости Пхукета

Новость на Пхукете распространила официальная страница властей Phuket Info Center, однако со ссылкой не на официальные источники, а на тайскую газету общенационального масштаба Daily News. Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей пока молчит, а ответственное за проектные работы Бюро инженерных исследований и промышленного дизайна цитирует все ту же стать Daily News.

В материале идет речь о том, что бюро уже провело первичный анализ проекта и наняло консультантов для подготовки отчета об экологическом влиянии проекта. В качестве подрядчиков-консультантов указываются компании M.A. Consultant Co Ltd, V Engineering Consultant Co Ltd, Bangkok Engineering Consultant Co Ltd и Entic Co Ltd.

Как сообщается, строительные работы должны начаться в 2024 году, а открытие тоннеля для движения транспорта запланировано на 2027 год. Бюджет проекта – 2,365 млрд бат.

«В настоящий момент на перекрестке у Памятника Героиням очень плотное движение транспорта и часто происходят аварии, поскольку это перекресток на главном шоссе Пхукета», – объясняется в статье необходимость прокладки тоннеля.

Предполагается, что в тоннеле будут три полосы для движения транспорта: две в северном (3,25 м в ширину) и одна в южном (4,5 м в ширину). На наземном уровне будут по две полосы в каждую сторону шириной 2,1-2,7 м в ширину. Также планируется «сохранить двухполосную кольцевую развязку вокруг монумента и установить светофоры для повышения безопасности».

«Реализация проекта повысит пропускную способность развязки, удобство, скорость проезда и безопасность, одновременно сделав более элегантной важную достопримечательность в лице монумента, что будет способствовать развитию туризма на Пхукете», – говорится в статье.

Что касается непосредственно Памятника Героиням, то его планируется поднять почти на метр, а также провести озеленение площадки перед ним, «где посетители смогут отдать дань уважения Героиням».

Доступ к монументу будет организован по двум пешеходным переходам: от ТЦ Robinson с северо-западной стороны и от большого ювелирного центра с юго-восточной. Там же будут выделены и парковочные пространства.

Кроме того, проекты включает лестницы и даже «лифты» к памятнику, плюс отдельный зал многоцелевого назначения, где посетители смогут ознакомиться с историей Героинь.