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Почти 8 тыс. россиян ожидают вывоза из Таиланда

Почти 8 тыс. находящихся в Таиланде российских граждан зарегистрировались на вылет из страны вывозными рейсами в Россию и ждут возможности покинуть Королевство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь).

Новости Пхукета

26 Мая 2020, 11:55 AM
Последний вывозной рейс с Пхукета вылетел 18 мая. Фото: AoT Phuket

Последний вывозной рейс с Пхукета вылетел 18 мая. Фото: AoT Phuket

Всего вывоза из-за границы ожидают более 60 тыс. россиян.

«На 24 мая 2020 года через портал Госуслуг подано почти 80 тыс. заявлений на возвращение россиян из-за границы вывозными рейсами. Минкомсвязь организовала вывоз почти 20 тыс. россиян. Осталась 61 тыс.», – цитирует ТАСС заявление министерства.

Вывоза из США ожидают 4,2 тыс. человек, из Индии – 4 тыс., из Индонезии – 3,4 тыс., из Таджикистана 3,1 тыс., из Армении 2,4 тыс., Турции 2,2 тыс., более 1 тыс. – из Испании, Киргизии, Вьетнама.

Отметим, что 6 мая посольство РФ в Таиланде сообщало, что на тот момент в стране оставались 1,7 тыс. россиян, желающих вернуться на родину.

Последний вывозной рейс из Таиланда был организован 18 мая. Свыше 200 человек были вывезены с Пхукета и из Бангкока во Владивосток, Новосибирск и Москву. Следующий запланирован на 30 число. Маршрут рейса: Бангкок – Санкт-Петербург – Москва.

 

 

 

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