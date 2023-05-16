Победители выборов в Таиланде объявили о коалиции

Гарвардский выпускник Пита Лимджаронрат, лидер победившей на выборах партии Move Forward, подтвердил формирование коалиции с занявшей второе место партией Pheu Thai, возглавляемой Пэтонгтарн Чинават, дочерью Таксина Чинавата и племянницей Йинглак Чинават. В коалицию должны войти еще четыре партии, не поддерживающие военное руководство страны и Праюта Чан-Очу. Прогноз по общему количеству мест в нижней палате парламента – 309 или 310 из 500. Однако верхняя палата по-прежнему состоит из 250 сенаторов, назначенных предыдущей администрацией. Некоторые из них уже прямо заявили о том, что будут выступать против господина Лимджаронрата как нового премьера.

Новости Пхукета

Пита Лимджаронрат еще в апреле шел вторым среди потенциальным кандидатов в премьеры. Однако 14 мая партия 42-летнего выпускника Гарварда обошла и генерала Праюта Чан-Очу, и семью Чинават. Фото: Move Forward Party

Анонсируя создание коалиции вокруг Move Forward, господин Лимджаронрат заявил, что на прошедших выборах граждане Таиланд дали его партии мандат на то, чтобы быть лидером в формировании нового правительства, пишет Bangkok Post.

После подсчета голосов 42-летний лидер Move Forward позвонил госпоже Чинават, поздравил ее с успехом, отметил упорство Phue Thai в ходе кампании и предложил союз. Дочь Таксина Чинавата приняла предложение, но подчеркнула, что господин Лимджаронрат должен сразу же сообщить о коалиции журналистам в целях максимальной открытости.

«Мы сформируем правительство максимально оперативно, так что вакуума не будет ни в политической, ни в экономической жизни. Будьте уверены, что Move Forward будет работать быстро и четко», – заявил выпускник Гарварда и бывший топ-менеджер Grab, ставший главным кандидатом на пост премьер-министра Таиланда.

Move Forward по итогам выборов получила 152 места в нижней палате парламента (113 по одномандатным округам и 39 по партийным спискам). Результат Pheu Thai – 141 место (112 по одномандатным округам, 29 по партийным спискам). Также в коалицию вступают партии Thai Sang Thai, Prachachart, Seri Ruam Thai и FAIR, что в сумме дает 310 мандатов.

Для назначения премьера без учета мнения сената нужно 376 голосов в нижней палате парламента. Таким образом, если в коалицию позвали бы партию Bhumjaithai с ее 70 депутатами, то вопрос был бы решен. Однако и для Move Forward, и для Pheu Thai эта партия скорее провластная, нежели оппозиционная.

«Pheu Thai признает тот факт, что Move Forward будет играть ведущую роль в формировании нового правительства и соглашается принять приглашение о присоединении к новому правительству, которое было сделано другим партиям демократического альянса», – заявила госпожа Чинават на пресс-конференции 15 мая.

Также 36-летняя дочь и племянница сразу двух тайских премьеров с фамилией Чинават поддержала одно из ключевых предложений Move Forward по либерализации жизни в стране – стремление к отмене статьи УК 112 об оскорблении монархии, которая регулярно используется в Таиланде для преследования любого инакомыслия, даже если оно никак не связано с Его Величеством и ролью Королевской семьи в жизни страны.

При этом некоторые сенаторы уже прямо сообщили, что именно это намерение господина Лимджаронрата заставляет их однозначно выступать против него и Move Forward. Традиционно любое посягательство на статью об оскорблении монархии подается консерваторами как посягательство на саму монархию.

«Move Forward и господин Лимджаронрат анонсирвоали отмену статьи УК 112, что нанесет удар по монархии. Это неприемлемо», – заявил сенатор Джадет Инсаванг.

«Если кандидатура господина Лимджаронрата, кандидата в премьеры от Move Forward, будет вынесена на голосование в заксобрании, моего голоса этот политик не получит», – добавил член сената.

Сенатор Киттисак Раттанаварха высказался в том же ключе, хотя и в менее резких выражениях. Он напомнил, что одно из требований к кандидату – «быть верным стране, религии и монархии». Отмена уголовной статьи 112, с его точки зрения, не согласуется с верностью монархии.

Руководивший тайским правительством с 2014 года генерал Прают Чан-Оча обещал перед выборами, что уйдет из политики и «будет отдыхать», если его партия United Thai Nation получил слишком мало голосов по одномандатным округам. В ходе голосования партия Праюта получила 23 мандата. Генерал либо счел этот результат не слишком малым, либо просто пересмотрел свои планы – в понедельник, 15 марта, он сказал, что останется в политике.