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Победителем триатлона в Лагуне впервые стал атлет из Швеции

Атлет Фредерик Кронеборг стал первым представителем Швеции, одержавшим победу на соревнованиях Laguna Phuket Triathlon, прошедших на Пхукете в 25-й раз.

Новости Пхукета

20 Ноября 2018 12:06:55

Фото: Laguna Phuket Triathlon
Фото: Laguna Phuket Triathlon

Дистанцию в 63,8 км (заплыв на 1,8 км, велогонка на 50 км и забег на 12 км) шведский спортсмен Фредерик Кронеборг преодолел за 2 часа 21 минуту и 39 секунд, опередив ближайшего преследователя Барта Эрнаута из Бельгии почти на 2 минуты (02:23:28).

Третий результат среди мужчин показал Пер Ван Влеркен из Германии (02:24:02), четвертым пришел четырехкратный победитель триатлона Массимо Чигана из Италии (02:27:00).

Среди женщин победу праздновала дебютантка Laguna Phuket Triathlon из Австралии Аннабель Луксфорд (02:39:50), серебро досталось ее соотечественнице Димити Ли-Дьюк (02:42:08), в бронза – спортсменке из Венгрии Анне Эберхардт (02:46:21).

Среди тайских атлетов лучшими стали Джарай Джеранай, в восьмой раз подряд показавший лучший результат среди граждан Таиланда (02:34:26), и Начикарн Руттанапорн (03:11:58).

В спринте на 25 км победу праздновали британец Оливер Тротт (01:02:21) и его соотечественница Сэм Макиннес (01:12:11).

Также в рамках Laguna Phuket Triathlon 2018 прошли благотворительные забеги на 2 км (детский забег) 5 км и 10 км. В рамках благотворительного мероприятия были собраны 250 тыс. бат, которые организаторы потратят на помощь семи детским приютам на Пхукете.

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