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Победитель лотереи Красного Креста получил документы на выигранный дом

Победитель новогодней лотереи Красного Креста Йонгйют Сампет получил документы на выигранный таунхаус. Церемония вручения бумаг победителю состоялась 12 фебраля.

Новости Пхукета

13 Февраля 2020, 12:12 PM
Победитель лотереи Красного Креста получил документы на выигранный дом. Фото: Phuket PR Department

Победитель лотереи Красного Креста получил документы на выигранный дом. Фото: Phuket PR Department

Победитель лотереи Красного Креста получил документы на выигранный дом. Фото: Phuket PR Department

Победитель лотереи Красного Креста получил документы на выигранный дом. Фото: Phuket PR Department

Автомобиль Toyota Yaris выиграл Тхирапхат Петсичуанг. Фото: Phuket PR Department

Автомобиль Toyota Yaris выиграл Тхирапхат Петсичуанг. Фото: Phuket PR Department

Мотоциклы Honda Wave 110i достались Вырусне Йылапэ и Пимтхонг Хонгситтхичайкун. Фото: Phuket PR Department

Мотоциклы Honda Wave 110i достались Вырусне Йылапэ и Пимтхонг Хонгситтхичайкун. Фото: Phuket PR Department

Документы на новый таунахаус стоимостью 2,9 млн бат в поселке i-Leaf Prime господину Сампету вручили губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана и его супруга, глава местного отделения Красного Креста Суттхини Тавипатана.

Сбор за оформление права собственности для победителя лотереи был нулевым. Также его на три года освободили от сборов за обслуживание жилья.

«Я очень счастлив, что выиграл этот приз и получил этот дом», – заявил господин Сампет.

Губернатор Тавипатана в свою очередь напомнил, что сборы от проведения лотереи идут на помощь нуждающимся.

«Покупка лотерейного билета – это как пожертвование Красному Кресту», – указал он.

Также вчера свои призы получили еще два человека. Автомобиль Toyota Yaris выиграл Тхирапхат Петсичуанг, мотоциклы Honda Wave 110i достались Вырусне Йылапэ и Пимтхонг Хонгситтхичайкун.

 

 

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