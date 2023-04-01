По делу Velvet арестовали трех покупателей услуг несовершеннолетних секс-работниц

Правоохранительные органы Таиланда арестовали трех иностранцев, пользовавшихся услугами несовершеннолетних секс-работниц на Пхукете. Двум из них 67 и 68 лет, последнему – 44 года, заявил в ходе визита на остров генерал Сурачет Хакпан, курирующий расследование в отношении сети борделей, поставлявших иностранным туристам девочек школьного возраста для секса. Также офицер назвал имя объявленного в розыск предполагаемого руководителя сети – это иностранец Ронни Петерхитч, национальность которого указана не была.

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Генерала Хакпан рассказал о прогрессе в расследовании в отношении бара Velvet и входивших в ту же сеть заведений Model, Bangla Beach и Strip Phuket Bar на пресс-конференции в штабе полиции по восьмому региона 30 марта. Офицер по-прежнему не упомянул названия отелей, в которых как минимум ожидали клиентов (и, вероятно, оказывали им услуги) несовершеннолетние секс-работницы. Бары выступали в качестве точек продажи.

Как пояснил заместитель начальника тайской полиции, обвинения в сексе с несовершеннолетними предъявлены 67-летнему Херберту Корбетту из Австралии, 68-летнему Максу Ригоберту Рамасами из Франции и 44-летнему китайцу по имени Мату Пань.

Еще три подозреваемых, как отметил генерал Хакпан, покинули страну. Это 50-летний Джеффри Линн Амман из США, 49-летний Джесси Джеймс Демиен из США и 40-летний Ахмед Салех Балобеад из Саудовской Аравии. Офицер отметил, что полиция получила ордеры на их арест и приложит усилия к тому, чтобы иностранцы предстали перед судом.

Изучив деятельность самого бара Velvet на Soi Sea Dragon в Патонге (рейд там прошел еще 15 марта), полиция установила, что компания-оператор заведения Aurum Bualuang Co Ltd, что в ее сеть по торговле несовершеннолетними также входили бары Model, Bangla Beach и Strip Phuket Bar на Пхукете. В рамках оперативных мероприятий были получены ордеры на арест пяти директоров вовлеченных в бизнес компаний. Четыре из них уже арестованы.

Впрочем, пока не удалось арестовать главного подозреваемого – некого Ронни Петерхитча, которого следователи считают руководителем сети, занимавшейся траффиком девочек-подростков для работы в секс-индустрии Пхукета. Мужчина покинул Таиланд, полиция сейчас готовится объявить его в международный розыск по линии Интерпола.

Вслед за рейдом в Velvet Bar на Бангле 15 марта прошли еще 36 других операций в десяти провинциях страны, включая Бангкок, Чонбури, Нонтхабури и другие, отметил генерал Хакпан.

В рамках расследования полиция наложила арест на 52 банковских счета и изъяла активы на 22 млн бат, включая два таунхауса и квартиру в кондоминиуме. Недвижимость, впрочем, оказалась бюджетной – стоимость танунхаусов оценивается в 7 млн бат за оба вместе, стоимость квартиры – в 5 млн бат. Также были изъяты четыре земельных участка стоимостью 10 млн бат и четыре мотоцикла стоимостью в 500 тыс.

После рейда в Velvet в органы опеки были переданы шесть девочек, после дальнейших рейдов – еще четыре. Полиция продолжает устанавливать личности людей, вовлеченных в деятельность сети, которая привлекла к себе внимание после жалобы из США, с которой и началось расследование.

«Изъятые активы будут направлены на оказание помощи жертвам после завершения расследования и закрытия дела», – пообещал генерал Хакпан.

Офицер ничего не сказал о том, считает ли он сеть, в которую входил Velvet, единственной в Патонге. Также до сих пор не было сказано ничего о возможности проверок в других заведениях на Бангла-Роуд, где предлагаются развлечения для взрослых. Если судить по официальным публикациям, то следователей интересует только то, что связано с баром Velvet, внимание на который обратили американские правозащитники.

Также не было за две недели и новостей о судьбе снятого с должности шефа полиции Патонга полковника Суджина Нилабоди и четырех его сотрудников. Их отстранили от службы 16 марта, на следующий день после рейда в Velvet Bar. Освободившиеся места заняли другие офицеры – все также из полиции Пхукета, включая бывших подчиненных полковника Нилабоди, которые, видимо, не знали о секс-индустрии на Бангла-Роуд и о том, что в ней задействованы девочки школьного возраста, услугами которых пользуются немолодые туристы из-за рубежа.