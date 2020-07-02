По делу об игорных притонах начато расследование в отношении сотрудников полиции

Десять высокопоставленных сотрудников пхукетской полиции были отстранены от службы в своих участках в рамках расследования деятельности двух игорных притонов в Пхукет-Тауне и Срисунтхорне. Дело против полицейских возбуждено по признакам неисполнения служебных обязанностей после получения жалоб от граждан.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Июля 2020, 11:50 AM

Два игорных притона были ликвидированы на Пхукете 30 июня. Фото: Phuket PR Department

Как писали «Новости Пхукета» ранее, Департамент провинциальных администраций (DOPA) и волонтеры территориальной обороны (OrSor) ликвидировали два нелегальных игорных притона в Пхукет-Тауне и Срисунтхорне 30 июня. В общей сложности были задержаны более 80 человек, полиция к рейдам не привлекалась.

Как пояснил директор входящего в DOPA Операционного центра по обеспечению законности Роннаронг Тхипсири, информация о нелегальных игорных заведениях поступила из пхукетского офиса омбудсмена (Damrongdharma Centre). Основной профиль работы этого ведомства – реагирование на жалоб граждан, имеющих претензии к тому, как официальные лица исполняют свои обязанности.

Представители DOPA при поддержке волонтеров OrSor сперва провели облаву в неком здании на Phoonpon Rd. в Пхукет-Тауне, а затем – в районе перекрестка Кхао-Лан в Срисунтхорне. По обоим адресам были обнаружены нелегальные игорные заведения, которые выдало лишь подозрительное скопление транспорта перед дверями.

В общей сложности были задержаны 87 человек, в качестве улик были изъяты крупные суммы наличных. Всех игроков доставили сперва в районные управы, а уже затем – в полицейские участки Пхукет-Тауна и Таланга. Задержанным предъявили обвинения в нелегальных азартных играх и нарушении Декрета о чрезвычайной ситуации, запрещающего массовые собрания.

Господин Тхипсири добавил, оба притона вели деятельность в течение «долгого времени», но после начала пандемии и локдауна были закрыты, когда «местные жители» передали информацию о них «в крупное новостное агентство». Работу притоны возобновили после начала четвертой фазы смягчения локдауна 15 июня.

Следом была подтверждена информация о том, что по факту деятельности притонов имеются вопросы к полиции Таланга и Пхукет-Тауна, которая могла закрывать глаза на деятельность игорных заведений. Более того, отчет о рейдах был передан в национальную штаб-квартиру полиции в Бангкоке, подтвердил заместитель официального представителя правоохранительных органов полковник Криссана Пхаттаначарон.

Как отметил полковник Пхаттаначарон, правоохранители начали служебную проверку в своих рядах. В частности, начальник полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири отдал приказ о том, чтобы руководство полицейских участков Таланга и Пхукет-Тауна было временно отстранено от службы на своих местах и переведено в центральный полицейский участок Пхукета. Это является стандартной практикой для служебных расследований.

Полковник Пхаттаначарон рассказал, что в каждом участке были отстранены по пять офицеров, включая начальника, двух заместителей (по борьбе с преступной деятельностью и по следственной части), двух инспекторов.

«Генерал Тхакурапуньясири также назначил команду сотрудников для проведения расследования в отношении действий этих полицейских в ситуации с игорными притонами», – заявил полковник Пхаттаначарон.

«Если будут обнаружены нарушения со стороны должностных лиц, их ждет преследование в строгом соответствии с законом», – добавил он.

Также полковник подчеркнул, что руководитель Королевской полиции Таиланда генерал Чактхип Чайджинда всегда призывал сотрудников правоохранительных органов добросовестно нести службу.

«Не закрывайте глаза на азартные игры, наркотики, торговлю людьми, требования Декрета о чрезвычайной ситуации. Не идите на личную выгоду», – заявил полковник Пхаттаначарон.

«Полицейский руководители также должны пристально следить за своими подчиненными, как на службе, так и вне ее», – добавил он.

В заключение, полковник Пхаттаначарон подчеркнул, что расследование по делу об игорных притонах пока не завершено и вина кого-либо из сотрудников Пхукета не подтверждена.

«Нужно дождаться итогов расследование, в ходе которого будет определено, действительно ли полиция игнорировала работу притонов. Нужно быть справедливыми ко всем сторонам», – заключил он.