По делу о покушении на россиянина на Пхукете ищут гражданина Казахстана

В деле о покушении на гражданина России в Boat Avenue появился подозреваемый. В связи с попыткой убийства полиция разыскивает гражданина Казахстана 1974 года рождения. В паспорте мужчины указано, что он является этническим корейцем, но родился на территории нынешней Республики Казахстан.

Иккапоп Тхонгтуб

Поиск и опись улик по делу о покушении на россиянина в Boat Lagoon.

Поиск и опись улик по делу о покушении на россиянина в Boat Lagoon.

Поиск и опись улик по делу о покушении на россиянина в Boat Lagoon.

Поиск и опись улик по делу о покушении на россиянина в Boat Lagoon.

Поиск и опись улик по делу о покушении на россиянина в Boat Lagoon.

Покушение на россиянина, имя которого официальные лица просили не называть, было совершено незадолго до полудня 7 июня в Boat Lagoon. Подозреваемый на скутере четыре раза выстрелил в лобовое стекло автомобиля, за рулем которого находилась жертва. Стрелок скрылся, пострадавший мужчина, которому на этой неделе исполнится 44 года, был госпитализирован – сначала его доставили в Thalang Hospital, а оттуда перевезли в Vachira Phuket Hospital.

Покушение было совершено меньше, чем в 500 м от полицейского участка тамбона Чернг-Талей и примерно на такому же расстоянии от предположительного семейного бизнеса пострадавшего.

Полицейские по камерам отследили маршрут мотоцикла стрелка и обнаружили как само транспортное средств, так и выброшенную подозреваемым верхнюю одежду. Найти выброшенное в озеро оружие не получилось, вызванным для этого дайверам помешалось наступление темноты.

После обнаружения мотоцикла, полиция подтвердила, что подозреваемый был на скутере Yamaha N-Max, как на то указывали фотографии. Правоохранители не пояснили, с какой целью они изначально утверждали, что разыскивают байк модели Honda PCX.

В отеле, рядом с которым обнаружился байк, полицейские установили личность арендовавшего его человека. Именно так подозреваемым стал упомянутый в начале статьи гражданин Казахстана корейского происхождения. К моменту приезда мужчины в отеле уже не было, его вещей в комнате не нашлось. При этом полиция отметила, что жилец изначально оплачивал номер до 5 июня, но затем задержался.