По делу о нападении на россиянку в Раваи допрошен нигериец

Полиция задержала и допросила гражданина Нигерии по делу о нападении на Елену Харенко на ее вилле в Раваи ночью 30 августа.

1 Сентября 2017 09:26:39

Гражданин Нигерии Джеймс Чуквунвейк Чиджиок был задержан в Раваи около 22:00 четверг 31 августа в рамках оперативных мероприятий, последовавших за нападением неизвестных на россиянку Елену Харенко ночь 30 числа. Госпожа Харенко получила два огнестрельных ранения, когда застала в своем доме вооруженных грабителей [сейчас полиция говорит, что грабитель был один – прим. ред.]. Раненой россиянке удалось позвать на помощь, после чего ее госпитализировали, и сейчас она находится в Bangkok Hospital.

Задержанный на следующий день нигериец Джеймс Чиджиок проживал в том же районе Пхукета, что и Елена Харенко. Арест 27-летнего мужчины был произведен в его доме на улице Soi Jailek-Samakkee 2, расстояние от которого до виллы не превышает километра.

При обыске в доме нигерийца полиция обнаружила несколько вещей, которые были идентифицированы как краденые, хотя и не с виллы Харенко. В частности, жительница Раваи Саситорн Тумпан опознала среди найденного полицией свою сумку Louis Vuitton и часы Corum. Они в числе прочих вещей были украдены из ее дома 26 июля, о чем Саситорн Тумпан заявила полиции.

На допросе в полицейском участке Чалонга Джеймс Чиджиок отверг причастность как к краже из дома Саситорн Тумпан, так и в нападении на Елену Харенко. Полиция пока не подтвердила предъявления обвинений иностранцу.

Тем временем расследование нападения взяло на контроль полицейское руководство на уровне всей провинции, к делу также подключилась иммиграционная полиция. Следователи уже взяли показания у потерпевшей, которая достаточно оправилась от ран, чтобы побеседовать с полицейскими. Это «Новостям Пхукета» подтвердил лейтенант Чанат Хонгситтхичайкун из участка Чалонга. При этом офицер заявил, что грабитель в доме госпожи Харенко был один, хотя ранее сообщалось о двух злоумышленниках.

«В момент происшествия она была на вилле одна, ее мужа дома не было. Госпожа Харенко спала, но ее разбудил какой-то шум в доме, и тогда она увидела подозреваемого. Вор приказал ей молчать, но она закричала, и тот наставил на нее оружие. Она побежала спрятаться в ванной, и подозреваемый открыл по ней огонь, попав дважды», – озвучил лейтенант Хонгситтхичайкун текущую версию событий. Все произошло, по его словам, около 3:30 ночи.

Лейтенант Хонгситтхичайкун отметил, что на грабителе не было маски, и госпожа Харенко видела его лицо. Из дома он скрылся с ноутбуком, мобильным телефоном и наличными, которые успел найти. Общая сумма похищенного составила 60 тыс. бат. Также грабитель забрал маленький сейф, который, по словам Елены Харенко, был пустым. Сейф полицейские позже обнаружили недалеко от места событий.

Комментируя ход расследования, шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон подтвердил, что «команда его сотрудников» присоединились к расследованию. Он отметил, что система видеонаблюдения в доме Елены Харенко не работала, однако полицейским удалось получить записи с соседских камер. Генерал Тхипджарон не прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на записях виден автомобиль, на котором злоумышленник приехал к дому госпожи Харенко и покинул место событий. При этом генерал подтвердил, что полиция ищет одного подозреваемого, а не двух.

Тем временем в полиции Чалонга рассказали, что рассматривают три возможных мотива. Кроме версии об ограблении (пошедшей не по плану кражи со взломом) следователи рассматривают вариант, что с Еленой Харенко могли попытаться свести счеты на фоне некого «конфликта». Также полиция проверяет связь этого преступления с другими, совершенными против россиян ранее. В тайских СМИ накануне появилась информация о том, что полиция якобы проверяет связь этого инцидента с похищением Яны Стрижеус и Алексея Слабинского в 2014 году (Слабинский в итоге был убит, Стрижеус выжила). Однако лейтенант Хонгситтхичайкун указал «Новостям Пхукета», что речь идет о другом «русском» деле. В 2013 году в Раваи был убит 40-летний Евгений Пожитков, приходившийся госпоже Харенко зятем. При этом Пожитков погиб при обстоятельствах, также напоминающих неудачно пошедшую квартирную кражу.

«Родственники госпожи Харенко полагают, что убийство Евгения Пожиткова может быть связано. Я в курсе этого дела, но пока не могу подтвердить или опровергнуть такую связь», – заявил лейтенант Хонгситтхичайкун.

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» лейтенант Хонгситтхичайкун заявил, что Елена Харенко по-прежнему находится под присмотром врачей, но «чувствует себя лучше». Других подробностей он не озвучил.

«В настоящий момент расследование дела продолжается», – заявил летенант.