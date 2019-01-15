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Пляжный спасатель разбился на мотоцикле в Банг-Тао

Полиция Камалы подтвердила информацию о гибели 19-летнего лайфгарда в мотоциклетной аварии у храма в Банг-Тао.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Января 2019, 05:52 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП рядом с храмом в Банг-Тао около 13:20 дня 15 января. На месте событий полицейские обнаружили вылетевший с трассы скутер Honda PCX и тело 19-летнего Вирасака Кависета. К момент прибытия полицейских и спасателей юноша был уже мертв.

Капитан полиции Яннапхат Малай из участка в Камале рассказал «Новостям Пхукета», что, согласно предварительной версии, молодой человек не справился с управлением скутером в повороте, байк юноши вылетел с проезжей части и врезался в декоративную стеклянную панель на фасаде одного из зданий.

В результате столкновения со стеклянной панелью Вирасак Кависет получил множественные глубокие порезы. Тело погибшего лайфгарда было доставлено в морг больницы Thalang Hospital. На другие вопросы капитан Малай не ответил, объяснив это тем, что прямо в момент звонка корреспондента редакции находился в больнице.

 

 

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