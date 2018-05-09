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Пляжный кризис продолжается на Пхукете

Происшествие на пляже Лайан, где предположительно попал в беду купальщик-иностранец, в очередной раз продемонстрировало всю глубину кризиса в сфере обеспечения пляжной безопасности на Пхукете.

Новости Пхукета

9 Мая 2018 18:10:01

Сотрудники DDPM могут патрулировать акваторию и оказывать помощь на берегу, но доставать людей из воды в условиях сильных волн и отбойных течений они просто не обучены. Фото: DDPM Cherng Talay
Сотрудники DDPM могут патрулировать акваторию и оказывать помощь на берегу, но доставать людей из воды в условиях сильных волн и отбойных течений они просто не обучены. Фото: DDPM Cherng Talay

Поиски купальщика-иностранца, предположительно попавшего в беду у пляжа Лайан, начались после того, как местная жительница заметила, что плававшего в море мужчину накрыла большая волна, после чего он не появился на поверхности. Женщина сообщила об увиденном находившемуся неподалеку гражданину Таиланда, а тот передал информацию в расположенный на пляже опорный пункт сотрудников Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). Как подтвердил «Новостям Пхукета» представитель районного офиса DDPM, произошел инцидент во второй половине дня 8 мая, но найти пропавшего (или убедиться, что он благополучно выбрался на берег) сотрудники ведомства до сих пор не смогли.

«Женщина рассказала, что большая волна двухметровой высоты обрушилась на мужчину, и она не видела, чтобы он выбрался на поверхность. Она рассказала об увиденном местному тайскому жителю, а тот сообщил базирующейся на пляже спасательной команде DDPM. Все произошло около 15:30 дня», – рассказал «Новостям Пхукета» господин Вирут Саман из районного отделения DDPM по тамбону Чернг-Талей.

Получив сообщение, сотрудники DDPM приступили к поискам, которые продолжались до наступления темноты, но результатов не принесли. На следующий день поисковая операция была возобновлена, но успехом не увенчалась.

По словам господина Самана, сейчас официальные лица проверяют отели и другие места размещения туристов, пытаясь выяснить, не пропал ли там кто-либо из постояльцев. В местном офисе DDPM не исключают, что купальщик мог самостоятельно выбраться на берег и просто быть не в курсе, что его ищут. Также в ведомстве полагают, что женщину просто могло подвести зрение и она приняла за попавшего в беду человека некий предмет.

В нормальной ситуации на сообщение об экстренной ситуации на воде оперативно отреагировали бы специально обученные лайфгарды однако на Лайане они не дежурят. За безопасность Лайана вынужден отвечать местный офис DDPM, поскольку в подписанный администрацией провинции контракт на услуги лайфгардов этот пляж не входит. Во всяком случае, так заявил 1 апреля господин Нутпон Сирисаванг, гендиректор Нутпон Сирисаванг компании Laikhum Co, с которой был подписан контракт. Заявление было сделано в присутствии губернатора, который никак не возразил.

«Сегодня, 1 апреля, мы начали патрулировать Сурин, Найтон, Май-Кхао и Банг-Тао. Другие пляжи, включая Патонг, Най-Харн, Ката, Карон и так далее в зону нашей ответственности не входят», – говорил Нутпон Сирисаванг в первый день дежурства своих сотрудников на пляжах. Таким образом муниципалитет Чернг-Талей был вынужден использовать на Лайане те ресурсы, которые имелись.

Глава размещенной на Лайане команды специалистов DDPM Сучарт Чутхонг прямо заявил «Новостям Пхукета», что у него самого и у его коллег есть серьезные опасения относительно того, насколько они могут защитить отдыхающих.

«Место, откуда поступило сообщение о пропаже человека, лайфгардами не патрулируется. У нас же нет навыков для спасения людей в сложных условиях на море. Если говорить откровенно, то у нас есть только команда спасателей на спидботе, и мы пытаем помочь так, как можем». – признался Сучарт Чутхонг.

«Нам нужны профессиональные лайфгарды, обладающие специализированными навыками для спасения людей», – добавил он.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда задачу обеспечения безопасности пляжей приходится брать на себя не профильным специалистам. Первые проблемы начались еще в октябре, когда Пхукет впервые остался без лайфгардов и администрация приняла решение направить на пляжи флотских спасателей и сотрудников DDPM.

Один из спасателей-волонтеров, добровольно работавших на Сурине, рассказывал, что направленные туда сотрудники быстро осознали, поскольку осознали, что не могут не только помочь другим купальщикам в воде, но и обеспечить свою собственную безопасность в условиях высоких волн и сильных отбойных течений. На берегу их навыки оказания первой помощи бесспорно полезны, но работать на воде в опасных условиях и оказывать помощь тонущим их просто не учили.

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