Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пляжный фестиваль пройдет на Най-Янге

Административная организация тамбона Саку (OrBorTor) приглашает на пляжный фестиваль на Най-Янге, который пройдет 15 и 16 декабря.

Новости Пхукета

8 Декабря 2022, 02:30 PM
Администрация Саку приглашает на фестиваль еды и музыки на пляже Най-Янг. Изображение: Phuket Info Center

Администрация Саку приглашает на фестиваль еды и музыки на пляже Най-Янг. Изображение: Phuket Info Center

Администрация Саку приглашает на фестиваль еды и музыки на пляже Най-Янг. Изображение: Phuket Info Center

Администрация Саку приглашает на фестиваль еды и музыки на пляже Най-Янг. Изображение: Phuket Info Center

В программе Nai Yang Beach Festival, как говорится в кратком анонсе в социальных сетях, будут конкурс молодых музыкантов, два больших концерта с участием популярных тайских исполнителей, шоу с участием школьников и шоу, посвященное демонстрации социального и культурного многообразия в тайском обществе.

Также гостям обещают море, пляж и изобилие местной еды – без этих составляющих не обходится ни один пхукетский фестиваль, будь он на Най-Янге, в Сапан-Хине или на мосту Сарасин. Непосредственно часы работы ярмарки и время концертов не указаны, но можно предположить, что фестиваль, как и другие подобные мероприятия, будет вечерним.

Также на этой неделе было подтверждено проведение ежегодного карнавала в Патонге, который раньше традиционно знаменовал собой начало высокого сезона. Подробности должны быть объявлены в ходе пресс-конференции 8 декабря, сам карнавал назначен на 16-18 декабря. Пусть с опозданием, но праздник – и традиционный большой парад – состоятся.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Тематический парк Carnival Magic официально открылся на Пхукете
Фестиваль еды Phuket Tastival пройдет в Патонге
Ярмарка ОТОР продолжается в Сапан-Хине
Ярмарка OTOP по случаю Лой Кратонга проходит на Пхукете
Стендап-комедия возвращается на Пхукет
Где послушать тайскую музыку на Пхукете
Джоб Банджоб выступит на фестивале в Кароне
Фестиваль Aqua Lumina начался на Най-Харне
One Phuket приглашает на концерт Lean on Me Live Fest 2 и ярмарку в Boat Lagoon
Туристический фестиваль Aqua Lumina пройдет на Пхукете
Киберспорт на Пхукете: Турнир по Garena ROV прошел в Limelight Avenue
Джастин Бибер даст стадионный концерт в Бангкоке
Ярмарка Roi Rim Lay прошла в Раваи
Двухдневный фестиваль в честь Сонгкрана проходит в Пхукет-Тауне
Пхукетская «Монополия» уже в продаже

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 