Пляжный фестиваль пройдет на Най-Янге

Административная организация тамбона Саку (OrBorTor) приглашает на пляжный фестиваль на Най-Янге, который пройдет 15 и 16 декабря.

Новости Пхукета

В программе Nai Yang Beach Festival, как говорится в кратком анонсе в социальных сетях, будут конкурс молодых музыкантов, два больших концерта с участием популярных тайских исполнителей, шоу с участием школьников и шоу, посвященное демонстрации социального и культурного многообразия в тайском обществе.

Также гостям обещают море, пляж и изобилие местной еды – без этих составляющих не обходится ни один пхукетский фестиваль, будь он на Най-Янге, в Сапан-Хине или на мосту Сарасин. Непосредственно часы работы ярмарки и время концертов не указаны, но можно предположить, что фестиваль, как и другие подобные мероприятия, будет вечерним.

Также на этой неделе было подтверждено проведение ежегодного карнавала в Патонге, который раньше традиционно знаменовал собой начало высокого сезона. Подробности должны быть объявлены в ходе пресс-конференции 8 декабря, сам карнавал назначен на 16-18 декабря. Пусть с опозданием, но праздник – и традиционный большой парад – состоятся.